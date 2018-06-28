‘Dünyanın her yerine ürün ihraç etmeliyiz’

Cumartesi günü yapılacak Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) başkanlık seçimi için geri sayım sürerken başkan adaylarından Oğuz Satıcı
, düzenlediği basın toplantısında projelerini anlattı. TİM'in ilk başkanı olduğuna vurgu yapan Satıcı, "Bugün yeni olan benim. Son 10 yıldır bu yapının içinde değildim. Bu sürede kendimi geliştirdim, dinlendim, bilgilendim, birikim yaptım. Yeni kanallar edindim. Şimdi bunları Türk ihracatçısına aktarmak istiyorum" diye konuştu.
Satıcı'ya, İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Haydar Gören ve İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Tanrıverdi de toplantıya katılarak destek verdi. "Dünyanın her yerini Türkiye'ye çevireceğiz. Başka kurtuluşumuz yok" diyen Oğuz Satıcı, ihracatın sürekli Türkiye'nin gündeminde olması gerektiğini söyledi.