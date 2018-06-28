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‘Girişimci olunca annenizin telefonunu sessize almayın’

Giriş Tarihi: 28.6.2018
‘Girişimci olunca annenizin telefonunu sessize almayın’
2016 yılında Wired dergisi tarafından dünyada teknolojiye yön veren 100 global isimden biri olarak gösterilen seri girişimci ve Lidyana. com kurucusu , gençlerle girişimcilik tecrübelerini paylaştı ve tavsiyelerde bulundu. Sağlık ve Eğitim Vakfı () tarafından dört yıl önce açılan SEV Amerikan Koleji töreninde konuşan Baş, "Pozitif ama gerçekçi olun. Başarı olunca para da gelir asıl hedefiniz saygınlık olsun. İnsanların güvenini kaybetmektense servetinizi kaybedin. Hiç hak yemeyin ama kimseye de hakkınızı yedirmeyin. Kesinlikle kodlama öğrenin. Hiç açık vermeyin, kimseye bel bağlamayın. Ailenize zaman ayırın, anneniz aradığında telefonu sessize alırsanız sonra üzülürsünüz" dedi. Kurduğu çok sayıdaki girişim şirketiyle 'seri girişimci' unvanıyla tanınan Baş, çocukluğundan bu yana hedefinin hep kendi şirketini kurmak olduğunu belirterek, girişimcilik tecrübelerini ve çıkardığı dersleri şu sözlerle aktardı:
Hiçbir şeyi iyileştirmeyin, kötüleştirmeyin, pozitif olun ama gerçekçi olun.
Yetilerinizi bilin ona göre pozisyon alın.
Hatalarınızdan ders çıkarın; aynı hatayı ikinci kez yapınca ona hata denmiyor.
Para kazanmak temel hedefiniz olmasın. Saygınlığın çok daha önemli olduğunu unutmayın. Yolun başındasınız isimleriniz tertemiz. Bunları çok iyi koruyun.
Dürüstlükten ödün vermeyin. İnsanların güvenini kaybetmektense servetinizi kaybedin daha iyi. Diğerini toparlayabilirsiniz ama bunu değil.
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