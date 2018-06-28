‘Konfor’lu hayat

A'dan Z'ye büyük bir değişim başlatan Konfor Mobilya
, yeni yüzüyle müşterileriyle buluşmaya başladı. İzmir
'den tüm Türkiye
'ye açılan Konfor markasının, Genel Müdür Yardımcısı Erden Gönen, iddialı konuştu. Sektörde ilk üç arasında yer almak için büyük bir yatırımla değişime başladıklarını belirten Gönen, mobilya sektöründeki tanınmış isimleri 16 yıllık birikimini İzmir'in Konfor için sunuyor. Ekibi ile büyük bir çıkış yakalayan Gönen, "Markamızın değişimdeki ilk 6 ay olumluydu. Konfor ismi hariç her şey değişti. Markanın bakış açısını vizyonunu değiştirdik. Mağaza sayımızı yüzde 50 azaltarak 2018 yılının ilk 5 aylık sürecinde yüzde 4 küçüldük. 20. yılımız olan 2019'da sektörün en hızlı büyüyen marka rekorunu egale ederek minimum 2 kat büyüyeceğiz. Önümüzdeki beş yıldaki yatırım bütçemiz 500 milyon lirayı geçiyor. Bu bütçe, sektörün önemli oyuncusu olma yolunda önümüzü ciddi anlamda açıyor. Kemalpaşa'da 250 milyon lira yatırımla yeni fabrika binamızı, 2019'un ikinci yarısında faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. İşte o zaman her şey değişecek" dedi.
Şık, lüks, modern ve ulaşılabilir fiyatlı ürün almak istiyorum diyenlerin karşısında fazla bir marka bir seçeneğinin kalmadığını belirten Gönen, "İşte biz tam burada devreye giriyoruz. Konfor oradaki önemli bir boşluğu doldurmaya geliyor. Ama maliyetler değişmeyeceği için bunu sağlamanın tek yolu kazançtan kısmamız gerekiyor. Satış sonrası hizmeti en iyi başaran firmalar arasında yer alacağız. Yola çıkarken yapılması gereken altyapı çalışmalarını tamamladık. 5 yıllık planımız belli zaten. Satış sonrası hizmeti en iyi başaran firmalar arasında yer alacağız. Konfor Mobilya ürün portföyü yüzde 100 değişecek. Konfor Yatak ise iki ay sonra değişimi tamamlayacak. Sektör küçülse de biz büyüyeceğiz. Özellikle önümüzdeki yıl yeni fabrikamız ile 4 kat fazla istihdam sağlayacağız" diye konuştu.