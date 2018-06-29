'Bana bir şey olmaz' demeyin! Zorunlu olmasına rağmen birçok araçta bulunmuyor

Zorunlu olmasına rağmen her 5 araçtan 1'inin trafik sigortası bulunmuyor. 'Bana bir şey olmaz' mantığıyla hareket eden pek çok sürücü, trafik sigortasını yaptırmıyor. Bazı sürücüler trafiğe çok az çıktığı için araç sigortasını yaptırmamayı tercih ederken bazıları ise sigortanın maliyetinden kaçıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan sigortacı Ahmet Kabayel, birçok aracın trafikte kaçak olarak bulunduğunu söyledi. Kabayel, "Trafik sigortaları devlet tarafından, vatandaşlara zorunlu olarak belirtilmiştir. Zorunlu trafik sigortasının amacı çarpışmalı kazalarda her iki tarafın birbirlerine verdikleri hasarı karşılamaktır. Genellikle insanların bu sigortayı yaptırmasındaki sebep, trafik polisi durdurduğu zaman aracın bağlanmasını önlemektir. İnsanlar kaçak kullanıyor ve kaza durumunda oluşan yüklü miktarları ceplerinden ödemek zorunda kalıyorlar. Bana bir şey olmaz diyerek hareket ediyorlar" şeklinde konuştu.

"500 LİRA KARŞILIĞINDA VATANDAŞI BÜYÜK BİR YÜKTEN KURTARIR"

İnsanların sigorta maliyetlerinden kaçtığını belirten Kabayel, sigorta fiyatlarının istikrarsız olmasının bu durumda etkili olduğunu vurguladı. Kabayel yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"500 lira karşılığında vatandaşı büyük bir yükten kurtarır. İnsanlar bu miktarı çok görüp sigorta yaptırmıyorlar. Bizler ürünü satmakta oldukça zorlanıyoruz. Trafik sigorta fiyatlarının istikrarsız olması vatandaşları bu işten uzaklaştırdı. Bunun gibi birçok neden söyleyebiliriz. Noter altında alınan araçlarda mutlaka sigorta olmak zorundadır çünkü muayeneden geçmesi için sigorta olması şart. Araç alırken vatandaşlar beyanlara güveniyor ama bugünün şartlarında beyanlara güvenmeyeceksiniz. Mutlaka uzmanlara gösterin çünkü onlar imza attığı belgenin arkasında durmak zorundadır."

