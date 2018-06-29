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? Son dakika 28 Haziran kuru... Güncel dolar ve euro fiyatı!

Tarihi lerinin ardından vatandaşların en çok araştırdığı konuların başında kuru geliyor. nun ne kadar olduğunu merak eden yurttaşlar, dolar ile euronun da ne kadar olduğunu büyük bir merakla takip ediyor. Seçimlerin ardından 25 Haziran'da düşüş yaşayan dolar, 29 Haziran 2018'e nasıl başladı? Döviz kuru ne kadar? Dolar ve euro kaç ? ne kadar? ? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.6.2018 10:19 Güncelleme Tarihi: 29.6.2018 10:20
Dolar ne kadar? Son dakika 28 Haziran döviz kuru... Güncel dolar ve euro fiyatı!

Pazar günü gerçekleştirilen tarihi lerin ardından başlayan düşüş eğilimini bugün açılışta da devam ettiren dolar/, 4,5657'ye kadar geriledi ve saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 4,5710 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda /TL yüzde 0,2 artışla 5,3210'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,2 düşüşle 5,9940'tan işlem görüyor.

Dolar/TL, dün ABD'de açıklanan büyüme verisinin tahminlerin altında kalmasının ardından yüzde 0,76 değer kaybederek günü 4,5854'ten tamamlamıştı.

ANALİSTLERE GÖRE TÜRK LİRASI DEĞER KAZANDI

Analistler, hafta sonu gerçekleştirilen seçimlerin ardından başlayan Türk lirasındaki pozitif ayrışmasının devam ettiğini belirterek, hafta başından bu yana diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinin ortalama yüzde 1'in üzerinde değer kaybettiği dönemde Türk lirasının yüzde 2,3 değer kazandığını kaydetti.

Bugün Avro Bölgesi enflasyonu, İngiltere'de büyüme ve ABD'de kişisel gelirler verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 4,55 seviyesinin destek, 4,70'in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

İSTANBUL VE ANKARA'DA DOLAR, AVRO VE STERLİNİN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI SAAT 09.30 İTİBARIYLA ŞÖYLE:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 4,5750 4,5760
Avro 5,3280 5,3290
Sterlin 5,9840 6,0120

ANKARA
ABD Doları 4,5550 4,5850
Avro 5,2950 5,3350
Sterlin 5,9360 6,0340

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Dolar ne kadar? Son dakika 28 Haziran döviz kuru... Güncel dolar ve euro fiyatı!
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