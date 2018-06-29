Dolar ne kadar? Son dakika 28 Haziran döviz kuru... Güncel dolar ve euro fiyatı!

24 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen tarihi seçimlerin ardından başlayan düşüş eğilimini bugün açılışta da devam ettiren dolar/TL, 4,5657'ye kadar geriledi ve saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 4,5710 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 5,3210'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,2 düşüşle 5,9940'tan işlem görüyor.

Dolar/TL, dün ABD'de açıklanan büyüme verisinin tahminlerin altında kalmasının ardından yüzde 0,76 değer kaybederek günü 4,5854'ten tamamlamıştı.

ANALİSTLERE GÖRE TÜRK LİRASI DEĞER KAZANDI

Analistler, hafta sonu gerçekleştirilen seçimlerin ardından başlayan Türk lirasındaki pozitif ayrışmasının devam ettiğini belirterek, hafta başından bu yana diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinin ortalama yüzde 1'in üzerinde değer kaybettiği dönemde Türk lirasının yüzde 2,3 değer kazandığını kaydetti.

Bugün Avro Bölgesi enflasyonu, İngiltere'de büyüme ve ABD'de kişisel gelirler verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 4,55 seviyesinin destek, 4,70'in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

İSTANBUL VE ANKARA'DA DOLAR, AVRO VE STERLİNİN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI SAAT 09.30 İTİBARIYLA ŞÖYLE:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 4,5750 4,5760

Avro 5,3280 5,3290

Sterlin 5,9840 6,0120

ANKARA

ABD Doları 4,5550 4,5850

Avro 5,2950 5,3350

Sterlin 5,9360 6,0340