Mehmet Büyükekşi TİM’e veda ediyor

Türkiye
İhracatçılar Meclisi (TİM
) Başkanı Mehmet Büyükekşi
, yarın TİM Olağan Genel Kurulu'nda gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerine ilişkin, "Önemli olan isim değil, ihracatın ve ihracatçının kazanması. Aday olan Oğuz Satıcı, Tahsin Öztiryaki ve İsmail Gülle
, bu sistemde yıllardır görev yapan, işi bilen arkadaşlar. Gözüm arkada kalmayacak" dedi. Büyükekşi, 10 yıldır sürdürdüğü TİM Başkanlığı görevini devretmeden önce basın mensupları ile bir araya gelerek, bu sürede kendisine ve ihracat camiasına verilen destekten dolayı teşekkür etti. Görevi boyunca yaptığı çalışmaları anlatan Büyükekşi, TBMM
'de TİM ve ihracatçı birlikleri kanunu çıkardıklarını, ayrıca 2 dönem kuralını değiştirerek başkanlık seçimlerinin 4 yılda bir yapılmasını sağladıklarını anımsattı. ANKARA'DAN TEKLİF GELMEDİ
Bundan sonra neler yapacağına ilişkin bilgi veren Büyükekşi, "Tabi ki emekli olmayı düşünmüyorum. Kendi işimin başına dönmeyi düşünüyorum. Politikayı hiç düşünmedim, Ankara
'dan da herhangi bir teklif gelmedi. Gündemimizde de yok. Beklentimiz de yok. Maksadımız üzüm yemekti bağcıyı dövmek değil. Böyle bir teklifi, faydalı olacaksak kabul edebiliriz. Önemli olan katkı sağlamak" diye konuştu.