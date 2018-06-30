Dış açıkta yükseliş sona erdi

Türkiye
'nin dış ticaret
açığı mayısta beklentiler doğrultusunda 7.76 milyar dolara çıkarken, analistler, yılın ikinci yarısında dış ticaret açığında dengelenme ve düşüş eğiliminin öne çıkabileceğini belirtiyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre Türkiye'nin ihracatı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.3 artarak 14 milyar 306 milyon dolara, ithalatı yüzde 5.5 artışla 22 milyar 65 milyon dolara ulaştı. Böylece, mayısta dış ticaret açığı yüzde 5.7 artarak 7.76 milyar dolara yükselirken, 12 aylık açık 87.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı ocakta yüzde 108.8, şubatta 54.2, martta 28.8, nisanda yüzde 35.6 artış göstermişti. TEPE NOKTAYA ULAŞILDI
Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı, hem büyüme hızında yavaşlama hem de kurdaki değer kaybı ve baz etkisiyle, yıllık açığın ikinci yarıdan itibaren düşüş trendine girmesini ve yılı 81 milyar dolar seviyesinde tamamlamasını beklediklerini söyledi. Tokalı, altın ve enerji hariç dış açıktaki yükseliş trendinin sona erdiğini söyledi. ING Bank Başekonomisti Muhammet Mercan da, "Aylık açıktaki artış hızının önemli ölçüde yavaşlaması toplam açığın muhtemelen tepe noktasına ulaştığına ve önümüzdeki dönemde bir toparlanma sürecinin başlayabileceğine işaret etti" dedi.