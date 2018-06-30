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Elektriğe yok

BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2018
Elektriğe zam yok
Muhalefet partilerinin seçim sonrasında iğneden ipliğe yapılacağına yönelik manipülatif açıklamalarını, ilk boşa çıkaran kurum Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) oldu. Kurul önceki gün yaptığı toplantıda temmuzda elektrik fiyatlarında herhangi bir artış yapılmamasını kararlaştırdı.

EN UCUZ İKİNCİ ÜLKE
'de elektrik, AB üyesi 27 ülkeden daha uygun fiyatla tüketiliyor. Verilere göre, Türkiye, bu yılın ilk yarısında evlerde kullanılan elektrikte Avrupa'nın en ucuz ikinci ülkesi konumunda bulunuyor.

İTHALAT AZALIYOR
Öte yandan Türkiye yerli kaynaklardan elektrik üretimini her geçen gün artırırken ithalat giderek azalıyor. Geçen yılın ilk çeyreğinde 30.6 milyon dolar olan elektrik ithalatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 63.6 azalarak 11.1 milyon dolara indi.
Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.6 artarak 22 milyon 870 bin megavatsaate çıktı. İthal kömürden elektrik üretimi yüzde 45.4, linyitten üretim ise yüzde 23.4 arttı.
piyasalar
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Elektriğe zam yok
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