Erzurum yatırımlarla cazibe merkezi olacak

Erzurum
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen
, ilde yürüttükleri projeleri Sabah'a anlattı. Erzurum'un bir turizm
, tarım ve hayvancılık şehri olduğunu belirten Sekmen, "Erzurum'u sadece ülkemizin Ortadoğu
ve Avrupa'nın hayvancılık merkezi haline getirmek amacıyla düğmeye bastık. Bu kapsamda 300 dönüm arazi üzerinde 50 bin metrekare kapalı alanı olan bir canlı hayvan borsası kuruyoruz. Bünyesinde hayvan barındırma yerleri ve müzayede alanlarının yanı sıra otel, banka, alışveriş ve restoran alanlarını da barındıran borsayı 70 milyon TL yatırımla hayata geçiriyoruz. Canlı hayvan borsası tamamlandığında Erzurum yeniden hayvancılığın merkezi olacak" dedi. Hayvancılığın topyekün gelişimi için ilçelere de 9 adet canlı hayvan pazarı yaptıklarını anlatan Sekmen, "Ayrıca 64 bin metrekare alan üzerinde Ortadoğu'nun en büyük et ve et ürünleri tesisini inşa ettik. Bunu da Tarım Bakanlığı
'na teslim ettik" diye konuştu. Hayvancılığın yanı sıra tarımı da şahlandırmayı hedeflediklerini anlatan Sekmen, bu kapsamda 3.5 yılda her biri küçük bir baraj niteliğinde olan 170 gölet ve 172 sulama tesisi yaptıklarını kaydetti. "Tamamlanan tesislerle 15 bin hektar alanda tarıma destek sağladık" diyen Sekmen, çiftçilere de 6 bin 500 hayvan sulağı dağıttıkları bilgisini verdi. PALANDÖKEN OLIMPIYATLARA HAZIR
Palandöken ve Konaklı kayak merkezlerini, dünya çapında birer kayak merkezine dönüştürmeye devam ettiklerini anlatan Sekmen, bu ay 2026 Kış Olimpiyatları'na adaylıklarını açıklayacaklarını ifade etti. Sekmen, "Kanada, Japonya, İsveç ve İsviçre ile yarışacağız. Tesislerimiz Avrupa standartlarında. Kazanacağımıza inanıyoruz" dedi. Paladöken'deki turizmi 12 aya yaymak amacıyla çalıştıklarını anlatan Sekmen, bu kapsamda içinde Fifa standartlarında 11 çim sahası bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni hayata geçirdiklerini kaydetti. "İlimizde 200'ün üzerinde futbol kulübünü ağırladık" diyen Sekmen, sportif altyapı için tenis kortları, basketbol sahaları, golf sahaları ve yüzme tesisleri de yaptıklarını anlattı. ORTADOĞU'NUN EN BÜYÜĞÜ
Göreve geldiklerinden itibaren "Şimdi değişim zamanı" diyerek şehri yeniden inşa ve ihya etmeye başladıklarını anlatan Sekmen, 26 bölgede 8 milyon metrekarelik alanda kentsel dönüşüm faaliyeti yürüttüklerini belirtti. İlin cazibe merkezi haline gelmesi amacıyla 25 bin metrekare kapalı, 40 bin metrekare açık alanı olan Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'ni hayata geçirdiklerini anlatan Sekmen, "Ortadoğu'nun en büyüğü olan fuar merkezimizde dünyanın en seçkin fuarlarına ev sahipliği yapacağız" şeklinde konuştu. İlde ciddi bir sosyal donatı hamlesi başlattıklarını da aktaran Sekmen, şunları anlattı: "245 bin 327 metrekare alan üzerine inşa ettiğimiz gezi, mesire, spor merkezine kadar birçok etkinliğin gerçekleştiği Olimpiyat Parkı'nı hayata geçirdik. TURİZME ÜÇ KÜMBETLER DOPINGI
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, tarihi Üç Kümbetler'in restorasyonu ile bu tarihi yapıların yer aldığı alandaki 300 yataklı 13 butik otelin inşası devam ediyor. Yakutiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Merkez Yakutiye ilçesinde yer alan ve 7 yıl önce Yakutiye Belediyesince restorasyonuna başlanan Üç Kümbetler'deki çalışmalar ve butik otellerin yapımı bittiğinde, kültür, din turizmi, dinlenme ve gastronomi alanında şehrin önemli bir ihtiyacı giderilecek. Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ali Korkut, Üç Kümbetler'in restorasyonunun yanı sıra aynı alandaki butik otellerin de yapımının hızla devam ettiğini aktardı. Korkut, "Erzurum'un gizli hazinelerini dünyaya tanıtmalıyız ve buranın şehrin değişim ve gelişimine öncü olacağını görüyoruz. 2011 yılında 'çılgın proje' olarak hayata geçirdiğimiz çalışmalar hızla sürüyor." dedi. Belediyenin, restorasyon alanını kamulaştırmak için 100 milyon lira civarında para ödediğini dile getiren Korkut, şunları kaydetti: "300 yataklı 13 butik otelin yapımı da sürüyor. Kültür ve turizminin yanı sıra dinlenme ve gastronomi açısından dikkate alınarak yapımlar sürüyor. Erzurum'un tarihi değerlerini ortaya çıkarmakla kalmayıp, aynı zamanda kültürün canlanması için de atılım içinde olacağız. Üç Kümbetler bizim çılgın projemiz ve bu nedenle hata kabul edemeyiz."