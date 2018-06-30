Kars’a talep günlük kiralığı patlattı

Ankara'dan başlayıp Kars
'ta son bulan Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi gösteren yerli turistler, Kars'ta otelleri doldurunca günlük kiralık evlerde patlama yaşandı. Şehir otellerinin yanı sıra Iğdır
gibi komşu illeri de dolduran turistler, son dönemde Kars merkezinde ve Sarıkamış'taki evleri kiralamaya başladı. Ortalama 3 gece 4 günlük kiralama yapılan evlerde, fiyatlar kişi başı 90 liradan başlayıp 150 liraya kadar çıkıyor. 1+1 apart dairelerin kiralandığı şehirde, emlakçılar yoğun talep nedeniyle evlerde de boş yer kalmadığını vurguluyor. Kars merkezden görüştüğümüz bir emlakçı, şehre olan yoğun talep nedeniyle günlük kiralama yaptıklarını söyledi. Bu daireleri daha önce bekar öğretmen, hemşire, memurların tuttuğunu anlatan emlakçı, "Ancak son 4 aydır Kars'a adeta turist yağıyor. Oteller doldu. Bize de başvuru yapan turistler oldu. Biz de ev sahipleriyle konuşup, eşyalı olan daireleri günlük kiralamaya vermeye başladık" dedi. Son zamanlarda talebin daha da arttığını aktaran emlakçı, "Daha çok öğrenciler tarafından talep var. Trenle yolculuk yapıp burada ortalama 2-3 gün kalıyorlar. Kişi başı fiyatlar 90 liradan başlıyor. Evin konumuna göre fiyatlar 150 liraya kadar çıkıyor. Eğer çok gün kalan olursa fiyatta indirim de yapıyoruz" diye konuştu. MERKEZDEN DAĞA TAKSİ 15 TL
Sarıkamış'tan bir emlakçı da bu evlerin yoğun talep nedeniyle günlük kiraya verildiğini belirtti. Evlerin daha çok Sarıkamış merkezde olduğunu aktaran emlakçı, "Burada fiyatlar kişi başı günlük 150 lira. İki kişi ve üzeri 125 TL. Amerikan mutfak salonumuz ve bir yatak odamız var. 4 kişiye kadar burada kalabilirsiniz. 7-24 sıcak su bulunmakta. Eğer bir hafta kalırsanız tek kişi 125, iki kişi ve üstü 100 liradan kiraya verebiliriz" dedi. Sarıkamış TOKİ
'de yaşayan ve sömestir nedeniyle tatile giden ev sahiplerinin de evlerini iki haftalık kiraladığını aktaran emlakçı, "Elimizde böyle 5-6 daire var. Ancak hemen hepsi dolu" ifadelerini kullandı. Evlerin markete çok yakın olduğunu ve evde yemek yapabileceğimizi anlatan emlakçı, dağa çıkmak için taksi kullanmamız gerektiğini anlattı. Emlakçı, "Taksiciler taksimetre açmıyor. Sarıkamış'tan dağa 15 lira karşılığında taşıyor" şeklinde konuştu. KAMU MİSAFİRHANELERİ DE DOLDU
Kars İl Kültür ve Turizm
Müdürü Hakan Doğanay, sömestirda Kars'a olan talebin daha da arttığını, turistler için kamu misafirhanelerini de açtıklarını ancak bunların da dolduğunu kaydetti. Otellerin de misafir taleplerini karşılayabilmek amacıyla odalara ek yatak attıklarını anlatan Doğanay, "Mesela odalar iki kişilik ancak 4 arkadaş gelmişler. Çok ısrar ediyorlar. Oteller de odalara iki yatak atarak formüle etmeye çalışıyor. Yani otellerimiz yüzde 110 dolulukla çalışıyor" dedi. Otel denetimlerini sıklaştırdıklarını aktaran Doğanay, yoğun talebin yatırımları da çektiğini ifade etti. Doğanay, "Şu anda görüştüğümüz birkaç yatırımcı var. ancak bunların inşaatına başlayıp otellerin açılması 2-3 yılı bulur" şeklinde konuştu.