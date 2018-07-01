3600 gösterge emekliye nasıl etki edecek? Tek tek hesaplandı kim ne kadar alacak

Faruk Erdem Yeni Asır'da yayınlanan yazısında, memura emeklilik zammını ele aldı. İşte tüm ayrıntılarıyla yeni sistem ve memura emeklilik zammı...
YENİ SİSTEM EMEKLİLİK İKRAMİYELERİNİ ARTIRACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer idarecilerin (şube müdürü) emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracaklarıyla ilgili müjdesi yaklaşık 1.5 milyon memurun ve memur emeklisinin gelirlerini artırıyor. Önümüzdeki dönemde devreye girmesi beklenen yeni sistem özellikle emeklilik ikramiyelerini artıracak.