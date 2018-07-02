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2 Pazartesi altın fiyatları! - ve fiyatları ne kadar oldu?

2 Pazartesi altın fiyatları ne kadar oldu? Yatırımcısından meraklısına, düğün yapmak isteyeninden birikimcisine her kesimin düzenli olarak araştırdığı konuların başında altın fiyatları geliyor. Vatandaşlar özellikle yaz sezonunun gelmesi düğünlerin çoğalması ile birlikte altın fiyatlarına olan ilgi daha da arttı. Sabah.com.tr ekibi olarak her gün sizleri için düzenli olarak altın fiyatlarını aktarmaya devam ediyoruz. İşte altın fiyatları ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 2.7.2018 08:04
2 Temmuz Pazartesi altın fiyatları! - Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Yaz sezonunun gelmesi ile birlikte özellikle düğünlerin sayısında olan artış altın fiyatları konusunda da vatandaşları merak içinde bırakmaya başladı. Peki 2 Pazartesi altın fiyatları ne kadar oldu? İşte tüm bu soruların cevabı...

ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR? İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

2 Temmuz tarihli gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları şu şekilde;

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

185,14 liradan alınırken 185,16 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

294,34 liradan alınırken 301,07 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

586,85 liradan alınıp, 602,13 liradan satılıyor

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1.214,00 liradan alınıp 1.227,00 liradan satılıyor.

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2 Temmuz Pazartesi altın fiyatları! - Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?
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