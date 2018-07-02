2 Temmuz Pazartesi altın fiyatları! - Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Yaz sezonunun gelmesi ile birlikte özellikle düğünlerin sayısında olan artış altın fiyatları konusunda da vatandaşları merak içinde bırakmaya başladı. Peki 2 Temmuz Pazartesi altın fiyatları ne kadar oldu? İşte tüm bu soruların cevabı...

ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR? İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

2 Temmuz tarihli gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları şu şekilde;

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

185,14 liradan alınırken 185,16 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 294,34 liradan alınırken 301,07 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın 586,85 liradan alınıp, 602,13 liradan satılıyor

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1.214,00 liradan alınıp 1.227,00 liradan satılıyor.