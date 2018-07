Carrefour ve Tesco stratejik ortaklık için anlaştı

İki şirket tarafından yapılan ortak açıklamada, Tesco ve Carrefour'un uzun vadeli stratejik bir ittifaka girme niyetinde oldukları belirtildi. Açıklamada, "İttifak, küresel tedarikçilerle olan stratejik ilişkiyi, kendi marka ürünlerinin müşterek satın alımını ve yeniden satış olmayan malları kapsayacak. Bu, üç yıllık bir operasyonel çerçeve tarafından yönetilecektir." denildi.

Söz konusu ittifakın, her iki firmanın da müşterilerine sunduğu ürünlerin kalitesini ve seçimini daha düşük fiyatlara getirmesini ve böylece rekabet gücünü artırmasını sağlayacağı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Bu anlaşma, aynı zamanda her iki şirketin de tedarikçileri ile ilişkilerini güçlendirmelerine ve bu tedarikçiler için önemli fırsatlar oluşturulmasına olanak sağlayacak. Her şirket, yerel ve ulusal düzeyde tedarikçi ortaklarıyla çalışmaya devam edecek. Ortaklığın gelecek iki ay içinde resmi olarak kararlaştırılması öngörülüyor."

Açıklamada, resmi anlaşmayı takiben, her iki tarafın da açıklanan konulardan faydalanmak için çalışmaya başlayacağı vurgulanırken, ortaklığın finansal şartlarına değinilmedi.



"İKİ DÜNYA LİDERİNİN SATIN ALMA UZMANLIĞINI BİRLEŞTİRDİĞİ İÇİN BÜYÜK BİR ANLAŞMA"



Carrefour Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Alexandre Bompard konuya ilişkin açıklamasında, "Carrefour ve Tesco arasındaki bu stratejik ittifak, iki dünya liderinin satın alma uzmanlığını birleştirdiği için büyük bir anlaşma." ifadesini kullandı.

Söz konusu anlaşmanın, iki markanın müşterilerine olan hizmetleri geliştirmek için büyük bir fırsat oluşturacağına dikkati çeken Bompard, "Bu uluslararası ittifak, Carrefour'u daha da güçlendirerek stratejisinin uygulanmasında önemli bir kilometre taşına ulaşmasını sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.Tesco Grubu İcra Kurulu Başkanı Dave Lewis ise, Carrefour ile stratejik bir ortaklığa girmekten dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Birlikte çalışarak ve kolektif ürün uzmanlığımızdan ve kaynak kapasitemizden en iyi şekilde yararlanarak, müşterilerimize daha iyi hizmet sunabileceğiz, daha fazla seçenek, kalite ve değer geliştirebileceğiz." ifadelerini kullandı.