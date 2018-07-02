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Dolar bugün ne kadar? Son dakika 2 Temmuz 2018 döviz kurları! Güncel dolar ve euro fiyatları...

2 Temmuz 2018 sabahında dolar bugün ne kadar oldu? ? ve dolar ile euro fiyatları! Meraklıları ve yatırımcıları tarafından ilgiyle araştırılan dolar, Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 4,6190 seviyesinde dengelendi. Dolar/TL, geçen haftayı 4,5862'den tamamlaması sonrasında yeni haftaya yükselişle başladı ve saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 4,6190 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 5,3790'dan, sterlin/TL de yüzde 0,4 primle 6,0860'tan işlem görmekte. İşte !

Giriş Tarihi: 2.7.2018 11:44
Dolar bugün ne kadar? Son dakika 2 Temmuz 2018 döviz kurları! Güncel dolar ve euro fiyatları...

24 Haziran'da gerçekleştirilen seçimlerin ardından diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışan Türk lirası, geçen hafta dolar karşısında yaklaşık yüzde 2 değer kazanmıştı.

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Dolar/TL, geçen haftayı 4,5862'den tamamlaması sonrasında yeni haftaya yükselişle başladı ve saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 4,6190 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 5,3790'dan, sterlin/TL de yüzde 0,4 primle 6,0860'tan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, hafta genelinde ise yurt içinde yarınki enflasyon, ABD'de ise cuma günkü istihdam raporunun yatırımcıların odağında olacağını ifade etti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 4,55'in destek konumuna geldiğini, bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda düşü�� eğiliminin ivme kazanabileceğini kaydeden analistler, yükselişlerde ise 4,70'in direnç olarak takip edileceğini söyledi.

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