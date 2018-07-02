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ve euro güne nasıl başladı? 2 Temmuz Pazartesi dolar ve euro fiyatları

Tarihi lerinin ardından vatandaşların en çok arattığı konuların başında geliyor. Döviz kurunun ne kadar olduğunu merak eden vatandaşlar ile euronun ne kadar olduğunu merak ediyorlar. Peki 2 Temmuz 2018 dolar ve euro fiyatları nelerdir. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 2.7.2018 08:34
Dolar ve euro güne nasıl başladı? 2 Temmuz Pazartesi dolar ve euro fiyatları

Pazar günü gerçekleştirilen tarihi lerin ardından başlayan düşüş eğilimini bugün açılışta da devam ettiren /TL, 4,5657'ye kadar geriledi ve saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 4,5710 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 5,3210'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,2 düşüşle 5,9940'tan işlem görüyor.

Dolar/TL, dün ABD'de açıklanan büyüme verisinin tahminlerin altında kalmasının ardından yüzde 0,76 değer kaybederek günü 4,5854'ten tamamlamıştı.

ANALİSTLERE GÖRE TÜRK LİRASI DEĞER KAZANDI

Analistler, hafta sonu gerçekleştirilen seçimlerin ardından başlayan ndaki pozitif ayrışmasının devam ettiğini belirterek, hafta başından bu yana diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinin ortalama yüzde 1'in üzerinde değer kaybettiği dönemde Türk lirasının yüzde 2,3 değer kazandığını kaydetti.

DOLAR

ALIŞ(TL)4,6293

SATIŞ(TL)4,6366

EURO

ALIŞ(TL)5,3932

SATIŞ(TL)5,3995

piyasalar
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Dolar ve euro güne nasıl başladı? 2 Temmuz Pazartesi dolar ve euro fiyatları
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