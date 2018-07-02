HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Fiyatları dudak uçuklatıyor! Suudi prensler sadece ondan alıyor...

Fiyatları dudak uçuklatıyor! Suudi prensler sadece ondan alıyor...

Babasından öğrendiği mesleği 15 yıldır devam ettirdiğini belirten İsmail Şimşek, dizilerin de etkisiyle tespihlere son zamanlarda ilginin arttığını söyledi. 'da 15 yıldır tespih üreten İsmail Şimşek, yılda ortalama 500 bin adet üretim yaptıklarını, bunun 30 binini ihraç ettiklerini, Suudi prenslerinin de özel tasarımlı siparişler verdiklerini söyledi.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2018 10:45 Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 10:51
Fiyatları dudak uçuklatıyor! Suudi prensler sadece ondan alıyor...

Tespihin Osmanlı'dan günümüze kadar toplumun ilgi odağı olduğunu ifade eden Şimşek, "Günümüzde tespih teknolojiyle birlikte daha da gelişti. Şimdi daha farklı materyaller ve doğal taşlar kullanılıyor" dedi.

piyasalar
BENZER HABERLER
Microsoft & AVCILAR BELEDİYESİ Başarı Hikayesi
ARKADAŞINA GÖNDER
Fiyatları dudak uçuklatıyor! Suudi prensler sadece ondan alıyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN