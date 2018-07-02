Fiyatları dudak uçuklatıyor! Suudi prensler sadece ondan alıyor...
Babasından öğrendiği mesleği 15 yıldır devam ettirdiğini belirten İsmail Şimşek, dizilerin de etkisiyle tespihlere son zamanlarda ilginin arttığını söyledi. Adana'da 15 yıldır tespih üreten İsmail Şimşek, yılda ortalama 500 bin adet üretim yaptıklarını, bunun 30 binini ihraç ettiklerini, Suudi prenslerinin de özel tasarımlı siparişler verdiklerini söyledi.
Giriş Tarihi: 2.7.2018 10:45Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 10:51
Tespihin Osmanlı'dan günümüze kadar toplumun ilgi odağı olduğunu ifade eden Şimşek, "Günümüzde tespih teknolojiyle birlikte daha da gelişti. Şimdi daha farklı materyaller ve doğal taşlar kullanılıyor" dedi.