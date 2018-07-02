İhracatta tarihi rekor

Tüm olumsuz algı operasyonlarına ve saldırılara rağmen, dış politikada taviz vermeden 2023 hedeflerine hızla ilerleyen Türkiye ekonomide tarih yazmaya devam ediyor. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.4 ile dünyanın en hızlı büyüyen ikinci ülkesi olan, mart sonu itibarıyla işsizliği 22 ayın dibine indiren Türkiye, ihracat
ta da rekor kırdı. 20 AYLIK SOLUKSUZ YÜKSELİŞ
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM
) verilerine göre ihracat haziranda yüzde 5 artarak 12.6 milyar dolara çıkarak, soluksuz yükselişini 20. aya taşıdı. 6 aylık ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.4 artarak 81.9 milyar dolar olurken, son 12 aylık ihracat ise yüzde 9.7 artışla 161.5 milyar dolara çıkarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. YENİ REKORLARI GÖRECEĞİZ
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi
, görevini İsmail Gülle
'ye devrettiği haziran ayı itibarıyla yıllık bazda ihracatın 161.5 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını belirterek, ayrıca 20 aydır ihracatın kesintisiz arttığını ifade etti.
Miktar bazında ihracatın yüzde 4.2 artarak 10 milyon ton olduğu bilgisini veren Büyükekşi, "İhracatımıza hizmet için çıktığımız bu yolda, son rakam açıklamamızda da artış yaşamak, şahsım ve yönetimimiz için çok özel bir mutluluk. Yeni başkanımız liderliğinde, nice artışları, rekorları hep birlikte göreceğiz" yorumunu yaptı.
Büyükekşi, 2008'den bu yana TİM Başkanlığı görevini yürüttüğünü ve görevini İsmail Gülle'ye devredeceğini hatırlatarak, "10 yıllık görev sürem boyunca ihracatımızı kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde artırabilmek için çaba gösterdim. Bu çabalarımız neticesinde, küresel ekonomide ve çevremizde yaşanan bütün sıkıntılara rağmen ihracatımız 2018'de rekor seviyeye yükseldi. İnanıyorum ki yeni TİM Başkanımız İsmail Gülle de bu çıtayı çok daha yukarılara taşıyacak ve 2023 hedeflerimize ulaşmamız yönünde ihracatımıza önemli katkılar sunacak" diye konuştu.
Yılın ilk yarısında yakalanan yüzde 7.4'lük ihracat atışının, yılın geri kalanında daha da yukarıya taşınacağına vurgu yapan Mehmet Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Seçim süreci kaynaklı belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla birlikte ekonomizde yeniden bir canlanma yaşanacak ve ihracatımızda çift haneli artışlar görmeye devam edeceğiz. Enflasyonun ve faizin gerilemesiyle birlikte yatırımların sıçrama yapmasını ve ihracatımıza olumlu katkı sunmasını bekliyoruz." AVRUPA BİRLİĞİ'NİN PAYI % 52.1
Haziran ayında 144 ülke ve bölgeye ihracat arttı. En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkeden Almanya'ya yüzde 1.2, İngiltere'ye 10.4, İtalya'ya 11, Fransa'ya yüzde 6.3 artış kaydedildi. En fazla ihracat yapılan ilk 20 ülke arasında en yüksek artış ise yüzde 47.6 ile Yunanistan'a oldu. Ülke grubu bazında bakıldığında haziran ayında AB'ye ihracat yüzde 8 artarken, AB'nin Türkiye ihracatındaki payı yüzde 52.1 oldu. 1.081 FİRMA İHRACATA BAŞLADI
Haziranda ihracat 37 ilde artarken, 43 ilde geriledi. En fazla ihracat yapan iller 5.5 milyar dolarla İstanbul ve 1.2 milyar dolarla Kocaeli oldu. Haziranda ihracat gerçekleştiren firma sayısı 33 bin 563'e çıktı. Bu firmalardan 2 bin 771'i bu yıl ilk defa ihracat yaparken, daha önce hiç ihracatı olmayan bin 81 firma bu ay ihracat ailesine katıldı. OTOMOTİV YİNE LİDER
Sektörel bazda en fazla ihracatı her zaman olduğu gibi 2.5 milyar dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi. Bu sektörü 1.42 milyar dolarla kimyevi maddeler ve 1.36 milyar dolar ile hazır giyim ve konfeksiyon sektörleri takip etti. Haziran ayında en fazla ihracat artışı yüzde 34.6 ile çelik, yüzde 32.8 ile süs bitkileri ve mamullerin de oldu. TÜRKİYE İSTİKRARI SEÇTİ
24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimini de değerlendiren Büyükekşi, "Seçimler belirsizlikleri ortadan kaldırdı. Türkiye tercihini istikrardan yana kullandı. Böylelikle, ülkemizin ana gündemi yeniden ekonomi, yatırımlar ve ihracat olacak. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda coşkulu bir şekilde çalışacağız" diye konuştu.