Reel sektöre 40 yıl vadeli kredi

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye'nin büyüme hikâyesi güçlenirken, piyasa yanlısı reformlar da hız kazanıyor. Finansal işlemlere vergi desteğinden finans sektöründe tüketici ve yatırımcı haklarının korunmasına, kart piyasasının etkinleştirilmesinden sanayi kredilerinin teşvikine kadar bir dizi adım atılacak. Hükümetin yeni dönem
de piyasa yanlısı reformlar kapsamında ajandasında yer alan bazı önemli başlıklar şöyle: ETKİN KART PİYASASI
Yatırımcı tabanını genişletiliyor ve piyasalar çeşitlendiriliyor. Sermaye piyasaları yeni araçlarla derinleştirilecek, işletmelerin sermaye piyasalarını etkin kullanması sağlanacak. Mali sistemde nakit dışı araçların kullandırılmasında iyileşmeler sürecek. Kart piyasasının daha etkin olması sağlanacak. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) projesi kapsamında, daha fazla finansal işlemin Türkiye'de yapılması için vergisel düzenlemeler yapılacak. Finans sektöründeki tüketici ve yatırımcı hakları, kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında teşvik edici uygulamalarla güçlendirilecek. FON AKIŞI HIZLANACAK
Ucuz kredi için yurtdışından fon akışı sağlanacak. Piyasalara 40 yıl vadeli finansman modeli yaşama geçecek. Reel ekonominin ihtiyaçlarını karşılayacak finansal araçlar çeşitlendiriliyor. Sermaye piyasaları desteklenecek, banka bilançoları güçlendirilecek. Büyük projelerin sermaye piyasası aracılığıyla desteklenmesi sağlanacak. SANAYİYE ÖNCELİK
Bankaların sanayi kredisine yönelmesi teşvik edilecek. Ticari kredilerde yeni destekler devreye giriyor. Hazine belirli kriterlere uyan, kurulacak özel sektör fonlarına katkı sunacak. Hazine destekli kredi garanti uygulamasını yatırım ve ihracat ağırlıklı olmak üzere sürdürülecek. İSTİKRAR GÜVENİ SAĞLAR AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz
, yeni dönemde Türkiye'de hem temsil gücü yüksek bir Meclis hem de istikrarı çok güçlü hükümet olacağının altını çizdi. Siyasette temsil ve istikrarın aynı anda sağlanmasının önemini vurgulayan Yılmaz, "Güçlü hükümet ve kalıcı istikrar güveni sağlar, belirsizliği azaltır ve öngörülebilirliği arttırır. Böylece yatırım kararları daha rahat bir ortamda alınır. Artan yatırım da büyüme ve istihdam getirir" dedi. ?FİNTEK GELİŞTİRİLECEK
KATILIM bankaları açısından finansal teknoloji (Fintek) ekosistemi geliştirilecek. Faizsiz finans sektöründe uluslararası işbirliği artırılacak. Altyapı başta olmak üzere kamu yatırımlarında faizsiz finans araçlarının payı büyütülecek. Piyasa yanlısı reformlar ekonomiyi spekülatif girişimlere karşı dayanıklı kılacak. Sermaye piyasalarının güçlenmesine paralel olarak bankacılık kesiminin toplam finans sistemindeki payı azaltılacak.