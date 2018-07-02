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Silivri konutlarına 20 bin kişi başvurdu

Giriş Tarihi: 2.7.2018
Silivri konutlarına 20 bin kişi başvurdu
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi () tarafından İstanbul Silivri'de satışa sunulan bin 356 konutun başvuruları tamamlanırken, bu konutlara toplam 20 bin 639 talep geldi. TOKİ Başkanı , "Alt ve orta gelir grubu vatandaşlarımızdan yoğun bir talep geliyor. Sosyal konut ürettiğimiz için vatandaşlarımız kira öder gibi hatta daha düşük bir bedelle konut sahibi olabiliyor. Türkiye'nin her yerinde 5-10 katı taleple karşılaşıyoruz. Bir yerde 300 konut yapıyorsak 3 bin talep geliyor" değerlendirmesinde bulundu.
Bin 356 konut içinde yer alan 2+1 nitelikte 934 konutu daha önce hiç konut sahibi olmamış dar gelirli vatandaşlara sunduklarının altını çizen Turan, "Bu konutlarımıza 17 bin 1 başvuru yapıldı. Orta gelirli vatandaşlar için satışa sunulan 3+1 nitelikli 422 konuta ise 3 bin 638 başvuru geldi" ifadelerini kullandı.
Ergün Turan, 11-12 Temmuz'da noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle konut sahibi olacak vatandaşların belirleneceğini belirterek, kura çekimi sonrası konut sahibi olamayan vatandaşlara başvuru bedellerini 18 Temmuz'dan itibaren iade edeceklerini bildirdi.
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Silivri konutlarına 20 bin kişi başvurdu
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