Silivri konutlarına 20 bin kişi başvurdu

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ
) tarafından İstanbul Silivri'de satışa sunulan bin 356 konutun başvuruları tamamlanırken, bu konutlara toplam 20 bin 639 talep geldi. TOKİ Başkanı Ergün Turan
, "Alt ve orta gelir grubu vatandaşlarımızdan yoğun bir talep geliyor. Sosyal konut ürettiğimiz için vatandaşlarımız kira öder gibi hatta daha düşük bir bedelle konut sahibi olabiliyor. Türkiye'nin her yerinde 5-10 katı taleple karşılaşıyoruz. Bir yerde 300 konut yapıyorsak 3 bin talep geliyor" değerlendirmesinde bulundu.
Bin 356 konut içinde yer alan 2+1 nitelikte 934 konutu daha önce hiç konut sahibi olmamış dar gelirli vatandaşlara sunduklarının altını çizen Turan, "Bu konutlarımıza 17 bin 1 başvuru yapıldı. Orta gelirli vatandaşlar için satışa sunulan 3+1 nitelikli 422 konuta ise 3 bin 638 başvuru geldi" ifadelerini kullandı.
Ergün Turan, 11-12 Temmuz'da noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle konut sahibi olacak vatandaşların belirleneceğini belirterek, kura çekimi sonrası konut sahibi olamayan vatandaşlara başvuru bedellerini 18 Temmuz'dan itibaren iade edeceklerini bildirdi.