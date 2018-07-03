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’da üretecek

Giriş Tarihi: 3.7.2018
Aselsan Konya’da üretecek
ve Savunma Sanayi A.Ş. ortaklığında 300 milyon lira sermayeli şirketin kurulmasına dair proje için imzalar atıldı. Silah sistemlerinin üretilmesi, tasarımı, Ar-Ge'si ve inovasyon merkezi oluşturulması kapsamında, 'nde 35 bini kapalı 140 bin metrekarelik alanda Silah Sistemleri Tesisi kurulacak. Projesi, Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan ve önümüzdeki günlerde temeli atılacak tesisin 2019'da üretime geçmesi hedefleniyor. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, 300 milyon sermaye yatırımı ile ülkenin ihtiyacı silah sistemlerinin üretileceğini söyledi. Altunyaldız, savunma sanayisinin Türkiye'nin çekici gücü olmaya devam edeceğini vurguladı.
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Aselsan Konya’da üretecek
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