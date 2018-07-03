Aselsan Konya’da üretecek

ASELSAN
ve Konya
Savunma Sanayi A.Ş. ortaklığında 300 milyon lira sermayeli şirketin kurulmasına dair proje için imzalar atıldı. Silah sistemlerinin üretilmesi, tasarımı, Ar-Ge'si ve inovasyon merkezi oluşturulması kapsamında, Organize Sanayi Bölgesi
'nde 35 bini kapalı 140 bin metrekarelik alanda Silah Sistemleri Tesisi kurulacak. Projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından imzalanan ve önümüzdeki günlerde temeli atılacak tesisin 2019'da üretime geçmesi hedefleniyor. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, 300 milyon sermaye yatırımı ile ülkenin ihtiyacı silah sistemlerinin üretileceğini söyledi. Altunyaldız, savunma sanayisinin Türkiye'nin çekici gücü olmaya devam edeceğini vurguladı.