HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > ASO’dan sanayiye yeni fonlama modeli önerisi

’dan sanayiye yeni fonlama modeli önerisi

ANKARA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018
ASO’dan sanayiye yeni fonlama modeli önerisi
Ankara Sanayi Odası () Başkanı , işletmelerin kredi limitlerine dayandığının altını çizerek sanayiye yönelik yeni fonlama modeli önerisinde bulundu. İç piyasanın canlı tutulmasının önemine işaret eden Özdebir, faizlerin yükseldiğini fakat en önemli sorunlardan birinin vadelerin uzaması olduğunu dile söyledi. Sanayicinin girdilerindeki vadenin son derece kısa olmasına karşın nihai ürünün pazara sürüldüğü andaki vadelerin uzun olduğunu ifade ederek, "Burada larımıza görev düşüyor. Bankalar beni fonlayacağına benden mal alan insanları fonlamalı. Tüketici kredilerine benzer bir modelin sanayi için de uygulanıyor olabilmesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Microsoft & AVCILAR BELEDİYESİ Başarı Hikayesi
ARKADAŞINA GÖNDER
ASO’dan sanayiye yeni fonlama modeli önerisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN