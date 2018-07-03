ASO’dan sanayiye yeni fonlama modeli önerisi

Ankara Sanayi Odası (ASO
) Başkanı Nurettin Özdebir
, işletmelerin kredi limitlerine dayandığının altını çizerek sanayiye yönelik yeni fonlama modeli önerisinde bulundu. İç piyasanın canlı tutulmasının önemine işaret eden Özdebir, faizlerin yükseldiğini fakat en önemli sorunlardan birinin vadelerin uzaması olduğunu dile söyledi. Sanayicinin girdilerindeki vadenin son derece kısa olmasına karşın nihai ürünün pazara sürüldüğü andaki vadelerin uzun olduğunu ifade ederek, "Burada banka
larımıza görev düşüyor. Bankalar beni fonlayacağına benden mal alan insanları fonlamalı. Tüketici kredilerine benzer bir modelin sanayi için de uygulanıyor olabilmesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.