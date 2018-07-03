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açığı bir yıl sonra daraldı

Giriş Tarihi: 3.7.2018
Dış ticaret açığı bir yıl sonra daraldı
açığı haziranda, iç talep ve ithalattaki gerilemenin etkisiyle bir yıl sonra ilk kez daraldı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.21 azalarak 12 milyar 970 milyon dolara, ithalat da yüzde 3.62 azalarak 18 milyar 480 milyon dolara geriledi. Dış ticaret açığı da yüzde 8.87 azalarak 5 milyar 510 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 68.5'ten 70.2'ye çıktı. İş Yatırım Ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu, açıktaki daralmada ithalatın gerilemesinin öne çıktığını belirterek, "Bu durum iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın ithalata yansıması olarak görülebilir" dedi.
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Dış ticaret açığı bir yıl sonra daraldı
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