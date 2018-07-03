Küresel restleşme

AB
D Başkanı Donald Trump
'ın ülkesinin gerileyen hegemonyasını ekonomik zor kullanarak tahkim etme çabası adeta küresel bir restleşmeye döndü. Trump Çin
, Kanada, Meksika ve Avrupa Birliği'ne yönelttiği milyarlarca dolarlık gümrük vergilerinin, ticaret dengesizliklerini düzeltmek için gerekli olduğunu savunuyor. Muhatap ülkeler ise ABD'ye misilleme yapmaya başladı. ABD'nin Avrupa ülkelerinden ithal edilen arabalara ilave gümrük vergisi uygulama planına AB, sert misillemeyle karşılık vermeyi planlıyor. MEKTUP GÖNDERDİLER
Trump'ın iki blok arasında ticaret savaşının fitilini ateşleyen açıklamaları sonrasında AB Komisyonu, ABD Ticaret Bakanlığı'na bir mektup gönderdi. Basına sızdırılan mektupta, ABD tarafından araba ve yedek parçalara ilave gümrük vergisi uygulanmasının gereksiz ve ekonomik olarak anlamsız olduğu, çelik ve alüminyum deneyimleri uyarınca yapılan ön incelemelere göre, ABD'nin Avrupa arabaları ve parçalarına yüzde 25 oranında ilave gümrük vergileri uygulaması kararının 294 milyar dolara ulaşan karşı tedbirlere neden olabileceği belirtildi. ABD PİYASALARI TEDİRGİN EDİYOR
ASYA para birimleri ve hisselerin çoğu, hafta sonu açıklanan verilerin yaklaşan ticaret savaşlarının ihracatı etkilemeye başladığını işaret etmesiyle düşüş yaşadı. Çin ve Malezya tahvilleri düştü. Avustralya Doları ve Japon Yeni
, Asya para birimlerindeki düşüşe öncülük yaptı. Çin Yuanı ve Güney Kore
Wonu'da değer kaybetti. Ticaret savaşı endişeleri ve yuandaki değer kayıplarıyla baskı altında kalan Çin piyasalarında, yılbaşından bu yana yaklaşık 2 trilyon dolarlık kayıp yaşanırken, ekonomistler bu durumun devamı halinde "finansal panik" havasının görülebileceği konusunda uyarıyor. ?TİCARET ODASI DA TEPKİLİ
ABD'NIN ticaret savaşına yönelik açıklamalarına kendi ülkesinden de tepki var. Başkan Donald Trump'ın partisi olan Cumhuriyetçiler'in en yakın müttefiklerinden olan ABD Ticaret Odası, kampanya başlatıyor. Oda Başkanı Tom Donohue, "Özgür ve adil ticaretten yana olmalıyız ama bunu sağlamanın yolu bu değil" dedi. ÜLKELER MİSİLLEMEYE HAZIRLANIYOR
TÜRKIYE 22 Mayıs'ta Dünya Ticaret Örgütü'ne yazı gönderildi. 21 Haziran'dan itibaren 22 ABD menşeli ürüne ek vergi getirildi. KANADA
ABD çelik ve alüminyum ürünlerine karşı önlemler aldı. Washington geri adım atmazsa 12.6 milyar dolarlık ürüne cezalandırıcı nitelikte vergi uygulayacak. ÇIN
Amerikan soya fasulyesine yüzde 25 oranında vergi uygulamaya başlayacak. Meksika domuz eti ithalatına yeni vergiler koyuyor. AB
AB'ye ihraç edilen bourbon viski ve Harley Davidson motosikletleri dahil, 3.2 milyar dolar değerinde ABD ürününe vergi hazırlıyor. Toplam misilleme kararı 294 milyar dolar.