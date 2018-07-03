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rekor kırdı

, 1 Temmuz Pazar günü tarihinin en yoğun gününü yaşadı. 2018'de, Türkiye hava sahasında bir günde 5 bin 87 trafik ile tüm zamanların rekoru kırıldı.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018 15:49 Güncelleme Tarihi: 3.7.2018 16:00
Türkiye hava sahası rekor kırdı

, 1 Temmuz Pazar günü tarihinin en yoğun gününü yaşadı. 2018'de, Türkiye hava sahasında bir günde 5 bin 87 trafik ile tüm zamanların rekoru kırıldı.

TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü , rekor haberini twitter hesabından paylaştı. Ocak, "01 Temmuz 2018'de, Türkiye hava sahasında bir günde 5 bin 87 trafik gerçekleşti ve tüm zamanların rekoru kırıldı. Aynı gün içinde bu sayıya dahil olan ve ülkemizin üzerinden transit geçen hava trafiği de yine rekor kırarak bin 577 sayısına ulaştı" dedi.

Funda Ocak, rekor kırılmasının ardından resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaklaşık 1 milyon kilometrelik Türk hava sahasını başarıyla yöneten tüm kıymetli mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" diye yazdı.

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Türkiye hava sahası rekor kırdı
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