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4 2018 çeyrek gram cumhuriyet ne kadar? Güncel altın fiyatları için hemen tıklayın!

Altın fiyatları ne kadar oldu? Yaz mevsiminin gelmesi ve düğün sezonunun açılması ile birlikte vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında altın fiyatları yer alıyor. Yatırımcısıdan meraklısına, düğün yapmak isteyeninden birikimcisine her kesimin merak içinde araştırdığı altın fiyatlarını Sabah.com.tr ekibi olarak sizinle paylaşma devam ediyoruz. 4 altın fiyatları! ne kadar oldu? ın fiyatı ne kadar? İşte tüm bu soruların cevapları…

Giriş Tarihi: 4.7.2018 08:13
4 Temmuz 2018 çeyrek gram cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? Güncel altın fiyatları için hemen tıklayın!

Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte özellikle düğün yapmak isteyen vatandaşların merak içinde araştırmaya başladılar. Altın fiyatlarında olağan hareketlilik devam ediyor. ne kadar? sorusu vatandaşlar tarafından en çok aratılan konuların başında geliyor. Altın fiyatlarını merak eden vatandaşlar cumhuriyet, gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını buradan bulabilirler…

İşte 4 gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları;

fiyatları bugün 189 lira bandında ilerliyor. 4 Temmuz Çarşamba günü gram altın 189,02 liradan alınırken 189,05 liradan satılıyor. Çeyrek altın 301,48 lira alınırken 308,36 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1.230,00 liradan alınıp 1.243,00 liradan satılıyor.

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