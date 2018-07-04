4 Temmuz 2018 çeyrek gram cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? Güncel altın fiyatları için hemen tıklayın!

Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte özellikle düğün yapmak isteyen vatandaşların merak içinde araştırmaya başladılar. Altın fiyatlarında olağan hareketlilik devam ediyor. Çeyrek altın ne kadar? sorusu vatandaşlar tarafından en çok aratılan konuların başında geliyor. Altın fiyatlarını merak eden vatandaşlar cumhuriyet, gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını buradan bulabilirler…

İşte 4 Temmuz gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları;

Gram altın fiyatları bugün 189 lira bandında ilerliyor. 4 Temmuz Çarşamba günü gram altın 189,02 liradan alınırken 189,05 liradan satılıyor. Çeyrek altın 301,48 lira alınırken 308,36 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1.230,00 liradan alınıp 1.243,00 liradan satılıyor.