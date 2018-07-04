Küresel ısınma etkisini düşürecek

Artan sıcakların etkisiyle klima pazarında da hareketlilik yaşanıyor. Toshiba, yenilenen Toshiba Shorai split klimaları ile tüketicilere geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Her türlü iç mekana uyum sağlayan SHORAI ürün serisinde, 5 farklı kapasitedeki seçenekle tüketicilerin tüm ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Shorai ürün serisi, soğutma modunda -15 ila 46 derece, ısıtma modunda ise -15 ila 24 derece arasında çalışma aralığı elde ediliyor. Sınıfının en kompakt ve verimli ürünlerinden biri olmayı hedefleyen Shorai split klimalar, küresel ısınma etkisini düşürmek için Avrupa Birliği F-Gaz yönetmeliği hedeflerine uyumlu olarak çalışıyor. UZUN ÖMÜRLÜ PERFORMANS
Shorai serisi, motorlu ve bağımsız kanatlarıyla, 6 farklı hava yönlendirme seçeneği sunuyor. Yeni Shorai model serisi kendi kendini temizleme özelliğine sahip batarya fonksiyonu ile beraber geliyor. Bu özelliği bataryada nem oluşmasını azaltarak küf oluşumunu engellemeyi hedefliyor. Yoğuşmaya izin vermeyen özel kaplamalı bir alüminyum batarya ve cihaz kapatıldıktan sonra dahi belirli bir süre daha çalışmaya devam eden dâhili bir fanın birleşimiyle oluşan sistemle, uzun ömürlü performans ve iç mekanda yüksek kaliteli hava sağlanıyor. YÜZDE 25 ENERJİ TASARRUFU
Toshiba, Shorai ile ürün serisinde, optimum enerji
verimliliğini ve iç ortam hava kalitesini artırmayı hedefliyor. Shorai, A++/A++ sınıfı verimliliğe, inverter teknolojisine sahip DC Twin Rotary kompresör kullanarak ulaşıyor. Kendini temizleme fonksiyonu fan üzerindeki nemi uzaklaştırırken, uzun ömürlü performans sağlıyor. Tek dokunuş fonksiyonu ile sadece tek bir tuşa basılarak kolaylıkla istenilen iç ortam sıcaklık ve fan hızında klima çalıştırılabiliyor. ECO fonksiyonu, standart ayarlara göre yüzde 25'e kadar enerji tasarrufu sağlıyor. Inverter teknolojisi ile kompresör devrini iç mekan yüküne göre değiştirerek, cihazın soğutma ve ısıtma kapasitesini ayarlamasına olarak sağlanıyor. Inverter teknolojisi, iç mekan sıcaklığını hassas bir biçimde istenilen sıcaklık değerinde tutarak yüksek verimlilik sunuyor. TEK TUŞ İLE HIZLI ERİŞİM SAĞLANABİLİYOR
Tüm ana fonksiyonlar standart uzaktan kumanda
üzerinden ayarlanabiliyor. Eco ve Hi-Power modlarına hızlı erişim sağlayan kumanda, standart olarak çalışma modu, fan devri, oda sıcaklığı ve hava akış yönünü (smart airflow) ayarlayabiliyor. Kablolu olarak da bağlanabilen kablosuz uzaktan kumanda üzerinden temel olarak aşağıdaki tüm ayarlar yapılabiliyor:
Açma-Kapama
Mod Seçimi
Fan Hızı
İç ortam sıcaklığı
Sabitleme
Zamanlayıcı
Yüksek Güç
Ekonomik Mod
Sessiz Çalışma Modu