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"Küresel ticaret savaşlarının maliyeti 2 trilyon doları bulabilir"

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu , ’nin gümrük vergisi artışlarıyla başlayan ticaret savaşlarının giderek büyümesi halinde bunun küresel ticarete maliyetinin 2 trilyon ABD dolarını bulabileceği uyarısında bulundu.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018 15:46 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 15:47
Küresel ticaret savaşlarının maliyeti 2 trilyon doları bulabilir

'ten yapılan açıklamada küresel ticaret savaşlarının önümüzdeki dönemde giderek büyümesinin küresel ticarete maliyetinin 2 trilyon doları olabileceği belirtildi.

2 TRİLYON DOLARI BULABİLİR

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin gümrük vergisi artışlarıyla başlayan ticaret savaşlarının giderek büyümesi halinde bunun küresel ticarete maliyetinin 2 trilyon ABD dolarını bulabileceği uyarısında bulundu. Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada artan küresel ticaret savaşlarında yeni önlemlerin uygulanmasına ilişkin risklerin arttığı, bu durumun küresel ekonomi üzerinde büyük çaplı etkilerinin olabileceği belirtildi.

TİCARİ ADIMLARIN KÜRESEL EKONOMİDE ETKİSİ BÜYÜK OLABİLİR..

ABD'nin 'den yapılan sektörüne ilişkin ithalata yüzde 25 vergi uygulamasının ve ek tarifeler getirmesinin, Çin ve diğer ticaret ortaklarının buna simetrik bir şekilde karşılık vermesinin, 'nın çökmesinin ele alındığı bir senaryonun küresel ticarette olan etkisinin 2 trilyon doları bulabileceği kaydedildi. Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada ülkeler arasında karşılıklı ticari adımların küresel ekonomi üzerinde etkisinin büyük olabileceği kaydedildi.

DAHA BÜYÜK BİR EKONOMİK ETKİ OLUŞTURABİLİR

ABD hükümetinin ticaret açığını azaltmak amacıyla Çin, Avrupa Birliği, ve 'ya karşı uyguladığı vergi artışlarının küresel ticarete ilişkin gerilimleri artırdığı belirtildi. Öte yandan şimdiye kadar ABD başta olmak diğer ülkeler tarafından atılan adımların, ülkelerin ekonomilerinin büyüklükleri dikkate alındığında ortaya çıkardığı etkinin henüz çok küçük olduğu hatırlatıldı. Buna rağmen ABD tarafından atılabilecek yeni gümrük vergisi artışlarının mevcut gerilimleri daha fazla artırarak, daha büyük bir ekonomik etki oluşturabileceği belirtildi.ABD tarafından çelik ve alüminyum ithalatına karşı yürütülen soruşturma kapsamındaki önlemlerin ABD'de yeni araç ve parçalarına ilişkin olarak 322 milyar dolarlık bir etki oluşturabileceği belirtildi. Çin'in buna karşılık olarak ABD'den ithal edilecek mal ve hizmetlere vergi artışı getirmesiyle geçen yılın verilerine göre 188 milyar dolarlık bir maliyeti olabileceği, Çin'in ayrıca ABD ile ticaretine tarife dışı engeller de getirebileceği kaydedildi.

ABD'nin ilerleyen dönemde Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi'nden (NAFTA) tamamen çekilebileceği, ticaretteki gerilimin daha da artabileceği vurgulandı.Konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Fitch'in Baş ekonomisti Brian Coulton ise, "ABD'nin otomotiv tarifelerine ilişkin incelemesi ve Çin'den yapılan ithalata yeni vergiler getirmesi, buna karşılık olarak diğer ülke ve blokların önlemler getirmesi ciddi şekilde gerilimin oluşmasına neden olur." ifadesini kullandı.

AB-ABD ticaret savaşı arabaya sıçradı

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