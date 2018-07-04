Son testler başarıyla gerçekleşti! Milli güdüm kitinde teslimat başlıyor

TESLİMAT BU AY BAŞLIYOR

Milli imkanlarla geliştirilen Teber Güdüm Kiti'nin son atış testleri başarıyla gerçekleştirildi. Sistemin Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatı bu ay başlıyor. ROKETSAN tarafından geliştirilen ve güdümsüz Mk-81 ve Mk-82 serisi bombalara takılan Teber Güdüm Kiti, söz konusu bombaları akıllı mühimmatlar haline getiriyor. Lazer arayıcı başlık, güdüm kiti (ataletsel ölçüm birimi, küresel konumlama sistemi, füze bilgisayarı) ve kuyruk kanat komplesinden oluşan Teber Güdüm Kiti takılmış Mk-82 bombalarıyla 21-22 Haziran'da Konya-Karapınar'da atışlı testler yapıldı.