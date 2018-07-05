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2 milyon kişi '' için başvuru yaptı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Fatma Varan, Bilecik'te katıldığı bir programda ile alakalı, "8 Haziran'dan bu yana 2 milyona aşkın başvuru var. Türkiye de 13 milyon imar hazırlıkları yapılmış, çeşitli dönemlerde. Fakat bunların hiç biri tam olarak sorunları çözmemiş. Bu imar barışındaki en önemli etken bu" dedi.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018 10:37 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 11:08
2 milyon kişi 'imar barışı' için başvuru yaptı

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından belediye bünyesindeki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Tapu İl İlçe Müdürlüklerinde çalışanlara yönelik İmar Barışı Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Bilecik İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Salonunda düzenlenen toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Fatma Varan da katıldı. Varan, katılımcılara imar barışı hakkında bilgi vererek, "Tabi bu işin belki en önemli paydaşı il müdürlükleri onlar bu işin sahibi. Ben eminim ki vatandaşlarımız şu an belediyemize gelerek imar barışı hakkında sorular soruyor. Bu çok hoşumuza da gidiyor, çünkü imar barışının halk tarafından benimsendiğini gösteriyor.

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2 milyon kişi 'imar barışı' için başvuru yaptı
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