2 milyon kişi 'imar barışı' için başvuru yaptı

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından belediye bünyesindeki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Tapu İl İlçe Müdürlüklerinde çalışanlara yönelik İmar Barışı Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Bilecik İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Salonunda düzenlenen toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Fatma Varan da katıldı. Varan, katılımcılara imar barışı hakkında bilgi vererek, "Tabi bu işin belki en önemli paydaşı il müdürlükleri onlar bu işin sahibi. Ben eminim ki vatandaşlarımız şu an belediyemize gelerek imar barışı hakkında sorular soruyor. Bu çok hoşumuza da gidiyor, çünkü imar barışının halk tarafından benimsendiğini gösteriyor.