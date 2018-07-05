HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,34 yükselişle 97.559,72 puandan başladı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018 10:20
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 329,65 puan ve yüzde 0,34 değer kazancıyla 97.559,72 puana çıktı. cılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi de yüzde 0,30 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,59 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, tek gerileyen ise yüzde 0,48 ile sigorta oldu.

Dün uluslararası borsalardan pozitif ayrışan 'da, özellikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımlarla yükselen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,66 artışla 97.230,07 puandan tamamlamıştı. Analistler, 'de 1,5 günlük resmi tatilin ardından bugün işleme açılacak piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın haziran ayı toplantısına ilişkin tutanaklar ve yoğun veri akışı takip edileceğini belirterek, veriler arasında, cuma günkü raporu öncesinde bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdamının öne çıktığını kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.700 puanın direnç olarak güçlendiğine değinen analistler, 95.500 seviyesinin de destek konumuna geldiğini söyledi.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Borsa güne yükselişle başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN