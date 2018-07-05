Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 329,65 puan ve yüzde 0,34 değer kazancıyla 97.559,72 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi de yüzde 0,30 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,59 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, tek gerileyen ise yüzde 0,48 ile sigorta oldu.

Dün uluslararası borsalardan pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da, özellikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımlarla yükselen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,66 artışla 97.230,07 puandan tamamlamıştı. Analistler, ABD'de 1,5 günlük resmi tatilin ardından bugün işleme açılacak piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın haziran ayı toplantısına ilişkin tutanaklar ve yoğun veri akışı takip edileceğini belirterek, veriler arasında, cuma günkü istihdam raporu öncesinde bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdamının öne çıktığını kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.700 puanın direnç olarak güçlendiğine değinen analistler, 95.500 seviyesinin de destek konumuna geldiğini söyledi.