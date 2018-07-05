Türkiye’nin Enerji Akademisi ikinci mezunlarını verdi

Enerji sektöründe üretim, ticaret ve dağıtım alanlarında önemli yatırımları bulunan Limak Holding, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışan sayısını artırmak için 2017 yılında hayata geçirdiği Türkiye'nin Enerji Akademisi, ikinci dönem mezunlarını verdi.

"TÖRENLE SERTİFİKALARINI ALDILAR"

Limak Holding çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Limak Enerji'nin Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi ile birlikte hayata geçirdiği "Türkiye'nin Enerji Akademisi" eğitimleri online olarak yürütülüyor. Türkiye'nin birçok farklı üniversitelerinden ve bölgelerinden İstanbul'a gelerek, katıldıkları sınavın ardından sertifika almaya hak kazanan mühendislik öğrencileri, Boğaziçi Üniveristesi'nde düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Kasım ayında başlayan ve yaklaşık 7 ay süren eğitim programının ardından 100 gencin mezuniyet törenine Limak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Özdemir, Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşın Ertüzün, akademisyenler ve Limak Enerji yöneticileri katıldı.

Sertifika töreninde konuşan Batuhan Özdemir; "Sahip olduğumuz deneyim, bilgi ve aklı genç nesillere aktarmak bizim için her şeyden daha önemli. Biliyoruz ki;güçlü yarınlar, ancak eğitimli ve bilgiyi doğru kullanan siz gençlerle mümkün olacak.Limak olarak bu sorumluluğun her daim farkındayız" dedi. Özdemir, "Türkiye'nin Enerji Akademisi, üniversite ile iş dünyası arasında çok önemli bir köprü kuruyor. Bu köprü sayesinde, hem iş dünyası ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücüne ulaşabilecek hem de gençler iş hayatına girdiklerinde onları nelerin beklediğini bilecekler" şeklinde konuştu.

Özdemir, sözlerine şöyle devam etti: İkinci dönem mezunlarımızı vermenin heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Umuyoruz ki, enerji sektörünün ve dolayısıyla ülkemizin yarınlarının şekillenmesinde her birinin rolü olacak. Biz de Limak olarak enerjik gençlerimizi desteklerken, kariyer hedeflerine ulaşmak üzere çıktıkları yolda, onlaraışık tutacağız.

"ÖZEL SEKTÖRÜN İHTİYACI OLAN EĞİTİMLERİ ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşın Ertüzün de yaptığı konuşmada, 2015-2019 yıllarını kapsayan Boğaziçi Üniversitesi Stratejik Planı'nda, yaşamboyu eğitim faaliyetlerinin güçlendirilmesinin stratejik hedeflerden biri olarak benimsendiğini belirterek, bu çerçevede Boğaziçi Üniversitesi'nin yaşam boyu eğitim anlayışıyla sadece kendi öğrencilerine değil, toplumda eğitim ihtiyacı bulunan her kesime uzanmayı bir toplumsal sorumluluk olarak gördüğünü söyledi. "Üniversitemizin kaliteli akademik kadrosunun bilgi birikimini daha geniş kesimlerle paylaşmaya aracı olan bu tür projelerde yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu konuda bizimle işbirliği yaparak, mühendis adaylarının donanımını artırmamızı sağlayan Limak Enerji'ye üniversitem ve şahsım adına teşekkür ederim" diyen Prof. Dr. Ertüzün, konuşmasını şöyle tamamladı: Üniversitemiz bu tür programlarla özel sektörün ihtiyacı olan özelleştirilmiş eğitimleri üreterek nitelikli ve ihtiyaç duyulan insan kaynağı oluşturulmasına ve bu sayede işsizliğin giderilmesine katkıda bulunmaya gayret etmektedir. Üniversitemizde farklı alanlarda uzmanlaşmış akademik kadrolarımız, bu projeye bilgi ve becerilerini kanalize ederek disiplinlerarası bir yaklaşımla mühendis adaylarının kendilerini geliştirmelerine katkıda bulundu. Toplumumuzun gelişmesi ve ekonomik gücünün artırılması için girişilen bu tür çabaların içinde olmaya bundan sonra da devam edeceğiz.

ULUSLARARASI ENERJİ SERTİFİKASI ALACAKLAR

Limak Enerji'nin, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi işbirliğiyle bir sosyal sorumluluk projesi olarak yürüttüğü "Türkiye'nin Enerji Akademisi", mühendislik fakültesi öğrencilerinin enerji sektörüne yönelik donanımlarını artırmak amacıyla bir online eğitim platformu sunuyor.

Devlet üniversitelerinin elektrik, elektrik-elektronik, makine, inşaat, endüstri, enerji sistemleri, jeoloji, maden, petrol, meteoroloji ve işletme mühendisliği bölümlerinden, 3. ve 4. sınıf öğrencilerine açık olan projeye, bu yıl 2 bin 500'e ulaşan başvuru yapılmıştı. Bu başvurular arasından seçilen 34'ü kız olmak üzere toplam 100 öğrenci, programı başarıyla tamamladı.

Programı başarıyla tamamlayan üniversite öğrencilerine Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) Yeterlilik Sertifikası ile ABD ve 20 farklı ülkede geçerli NCCER Enerji Sertifikası verildi.