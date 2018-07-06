15 bin ATM’de ücretsiz işlem dönemi

Ortak ATM
sisteminden arzu edilen sonuçların elde edilebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde Ziraat Bankası, Halkbank
, Vakıfbank, Ziraat Katılım
ve Vakıf Katılım
bankaları bir araya gelerek "Ücretsiz Ortak ATM Kullanımı" sistemini imzalanan protokol ile hayata geçirdi. 55 MİLYON BANKA KARTI
Bu bankalara ait yaklaşık 15 bin adet ortak ATM'den yapılabilen, para yatırma, para çekme, bakiye sorgulama, kredi kartı ile kredi kartı limit soruğulama ve kredi kartı borcu ödeme işlemleri, bu bankaların müşterileri tarafından işlem limitleri dahilinde ücretsiz yapılabilecek. Protokolde yer alan bankaların toplam kredi kartı sayıları yaklaşık 13 milyon adet, banka kartı sayıları 55 milyon adede ulaşıyor. Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın
, "Bu birliktelikler faizlerin düşmesine önemli katkılar sağlayacak" dedi. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan
, işbirliğinin ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyledi. Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan milli servetin korunduğunu, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir işbirliğinin bankacılık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracağını, Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş ise ülke ekonomisine katkılar sağlanacağını vurguladı.
(Soldan sağa) İkram Göktaş, Mehmet Emin Özcan, Hüseyin Aydın, Osman Arslan ve Metin Özdemir protokolün imza töreninde işbirliğinin ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacağına dikkat çekti.