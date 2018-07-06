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: Girişimci daha fazlasını istiyor

Giriş Tarihi: 6.7.2018
BUBA: Girişimci daha fazlasını istiyor
TÜRKIYE'DE girişim ekosistemi henüz oluşma aşamasında. Bu yüzden sadece " olarak çalışıyoruz" demek yeterli olmuyor. Girişimciye mentorluk, eğitim ve danışmanlık gibi 360 derece hizmet vermek gerekiyor. mezunları tarafından kurulan , Türkiye Girişimcilik Ekosistemi'ne 360 derece hizmet verecek çalışmaları üstlenmeye başladı. Girişimcilik kültürünün ülkeye sağladığı katkıların farkındalığının yaygınlaşmaya başladığı 2014'te bir melek yatırım ağı olarak kurulan BUBA, bugün ekosistemin gerektirdiği tüm yapı taşlarını bünyesinde bulunduruyor. BUBA Başkanı Timuçin Bilgör, BUBA'nın Türkiye'deki rolü ile ilgili şu sözleri aktardı: "Türkiye'de girişimciliğin geliştirilmesi, yeni gelişen politikalarla birlikte hızla bir ulusal öncelik haline geldi. Yapılan tüm çalışmalar, ülkenin teknolojik ve finansal gelişimine önemli katkı sağlıyor. Bünyemizde İstanbul Portföy ile kurduğumuz Bosphorist Teknoloji Fonu, Boğaziçi Üniversitesi akademik kadrosu ve mezunu danışmanları işbirliği ile şirketlere danışmanlık veren Boğaziçi Counseling for Business (BCB) ve bu yılın ilk çeyreğinde kurduğumuz tarım ve teknolojileri girişimimiz TreeT de bulunuyor."
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BUBA: Girişimci daha fazlasını istiyor
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