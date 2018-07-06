TOKİ Silivri Konut Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Kura kuraları ne zaman çekilecek? İşte detaylar...

Dar ve orta gelirli vatandaşı ev sahibi yapmak için projeler geliştiren Başbakanlık Toplu Konutlar İdaresi (TOKİ) Silivri konut projesinde başvuru sürecinin sonuna gelindi. 29 Haziran tarihinde sona eren TOKİ Silivri konut projesi için şimdi de kura süreci başladı. Aylık 961 TL taksitle ödeme imkanı sunulacak olan konut projesinde iki etapta toplam bin 356 konut satışa sunulacak. Kapasitenin 20 katı başvuru geldiğini ifade eden TOKİ Başkanı Ergün Turan bin 356 sosyal konuta 20 bin 639 başvuru yaptığını açıkladı. Peki, noter huzurunda yapılacak olan Silivri konut kuraları ne zaman çekilecek? İşte, TOKİ Silivri konut projesi başvuru sonuçları açıklanma tarihi ve tüm merak edilenleri...