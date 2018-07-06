Turuncu bayram

Antalya
'NIN dünyaca ünlü Finike portakalının tanıtımı için düzenlenen Uluslararası Finike Portakal Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festival kapsamında 50 ton portakal kullanılarak gitar, gemi, panda, otomobil, tren, antik tiyatro, antik sütunlar, Türk bayrağı ve Atatürk resmi yapıldı. Yollarda portakallardan yapılmış heykelleri görenler, araçlarından inerek hatıra fotoğrafı çekmeyi ve görüntü almayı ihmal etmedi. COĞRAFİ İŞARET ALDI
Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Finike portakalının daha iyi tanıtılması için festivalin üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini söyledi. Sarıoğlu, "2008 yılında coğrafi işaret başvurusunda bulunuldu ve alındı. Artık Finike portakalımız tescilli, coğrafi işareti olan bir ürün haline geldi" dedi. Festival kapsamında ünlü sanatçılar Funda Arar
, Cengiz Kurtoğlu
, Hakan Altun
, Derya Uluğ, Oğuz Yılmaz ve Serdar Ortaç da sahne aldı.