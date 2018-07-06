Yaşlıya her ay 543 lira

65 yaş aylığı alan 581 bin kişi
, torba yasa
ile ekstra zam
elde etti. Aylığın tutarı Haziran
'da 265,79 liradan 500 liraya çıktı
. 3'er aylık dönemler halinde yaşlılara ödenecek tutar da 797,28 liradan bin 500 liraya
ulaştı. 65 yaş aylığına bir zam da bu ay olacak. Memur maaşlarındaki yükselişle, 65 yaş aylığı yine artacak. İlk 6 aylık enflasyona göre memur zammı yüzde 8.67
olarak açıklandı. Buna göre yaşlılık aylığı 543 lira 35 kuruşa
yükselecek. EYLÜL'DE ZAMLI ALACAKLAR
3 ayda bir verilen yaşlılık aylığında Eylül ayı itibariyle ödeme sistemi de değişecek. Bu maaş normalde 3'er aylık dönemler halinde, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık'ta ödeniyor. Eylül itibariyle bu maaş aylık olarak ödenecek. Yani muhtaç yaşlılar her ay 543 lira 35 kuruş
alacak, maaş için 3 ay beklemeyecek. 65 yaşını dolduran, hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan ve gelir şartına uyan kişiler, bu aylıktan yararlanabiliyor. Gelir şartında kişinin kendisi ile eşine bakılıyor. Bu yıl itibariyle kişi başına düşen aylık gelir 483,63 liranın altındaysa
aylık bağlanıyor. Aylığı almaya hak kazanan kişilere sağlık da ücretsiz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvuru gerekiyor. Temmuz zammı yaşlılık aylığına da yansıtılacak. Torba yasa ile 500 liraya çıkarılan 65 yaş aylığı, 543 liraya yükselecek.