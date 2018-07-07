172 köyü dünyaya açtı PMI’ya müdür oldu

Türkiye dâhil 180'i aşkın ülkede ticari faaliyet gösteren Philip Morris
International'ın (PMI), Türkiye Genel Müdürlüğü'ne Filiz Yavuz Diren
atandı. Yaklaşık 20 yıldır Philip Morris/ Sabancı'da çeşitli görevlerde ve farklı kademelerde yer alan Filiz Yavuz Diren, son olarak şirketin dijitalleşmesine öncülük etti.
Diren, Türk tütün üretiminde çalışmalarına devam eden Philip Morris International'ın dünyadaki ilk Agronomi Merkezi açılış çalışmalarını gerçekleştirdi. Aynı zamanda Diren, ihracata uygun kalitede 'oryantal tütün' yetiştirilmesini amaçlayan Tütün Tarımı ve Kalkınma Programı'nı da hayata geçirdi. Diren bu projeyle Adıyaman'da 140, Hatay'da 32 olmak üzere 172 köydeki çiftçilerin ihracatçı olmasını sağladı. YENİ İŞ MODELLERİ GELİŞTİRDİ
İTÜ Endüstri Mühendisliği'nden mezun olan ve ABD'de finans ve yönetim alanlarında MBA eğitimini tamamlayan Diren, bayi e-siparişi, dijital kanallarla bayi iş geliştirme gibi uygulamaları Türkiye genelinde hayata geçirdi.
Görevi süresince yapay zekâ ve gelişmiş veri analizi gibi teknolojileri de şirketle tanıştıran Diren, Philip Morris Sabancı'da geleneksel bayi kanalını büyük oranda dijitalleştirerek, PMI ekosisteminde örnek olarak gösterilen yeni bir iş modelinin kurulmasını sağladı.