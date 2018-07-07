BDDK’dan yerli reytingci için son adım

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK
) Başkanı Mehmet Ali Akben, yerli reyting şirketi kurma konusunda mevzuat açısından tüm adımları attıklarını duyurdu. Tüzel kişilerin de dâhil olabileceği bir sistem yarattıklarını belirten Akben, "Bundan sonra da inşallah şirketin kuruluşu gerçekleşecek" dedi. Türkiye
'de ülke ihtiyaçlarının ve dinamiklerinin bilincinde, güçlü, piyasa kabul edilirliği yüksek, bağımsız yerel bir kuruluşun kurulması yönünde uzun zamandan beri uğraş ve çabaları olduğunu anlatan Akben, "Dün Türkiye Bankalar
Birliği (TBB
) ve ilgili bankalarla toplantı yaptık. Bundan sonra inşallah şirketin kuruluşu gerçekleşecek" diye konuştu. Derecelendirme kuruluşunda kendilerinin yer almayacağını belirten Akben, şunları kaydetti: "Biz sadece kredi derecelendirme kuruluşunun kurulmasının önündeki engelleri kaldırdık. Artık kuruluş aşamasına geçildi. Kurulacak herhangi bir yerel derecelendirme kuruluşuna bankalar, özel kuruluşlar ve birçok yabancı kuruluş çıkar çatışmasını oluşturmamak kaydıyla ve bağımsızlığı etkilemeyecek ortaklık payları ile ortak olabilir. Şu anda TBB ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği üyesi bankalarımızdan talepler var. Geçenlerde bazı bölgesel ve uluslararası yabancı derecelendirme kuruluşları da ortak olmak istedikleri yönünde taleplerde ve bilgi alma isteğinde bulundu."