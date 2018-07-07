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Emliye son dakika ek zam müjdesi! İşte ek ödemeler...

Son dakika haberi... Temmuz zammı ile SSK ve Bağ-Kur emlilerinin net maaşlarının yanı sıra ek ödemeleri de yükseldi. En yüksek maaşındaki ek ödeme 196 liraya çıktı

Giriş Tarihi: 7.7.2018 08:43 Güncelleme Tarihi: 7.7.2018 08:44
Emekliye son dakika ek zam müjdesi! İşte ek ödemeler...

Ocak-Haziran 2018 enflasyonuyla SSK, Bağ-Kur emlileri Temmuz ayı maaş artışlarını öğrendi. SSK ve Bağ-Kur sinin Temmuz zammı altı aylık enflasyon kadar yüzde 9.17 olarak açıklandı. Emekliler, her ay maaşıyla birlikte ek ödeme de alıyor. Ek ödeme maaşın yüzde 4'ü ya da yüzde 5'i oluyor. Bin 18 liranın altındaki maaşlarda yüzde 5, üstündeki maaşlarda yüzde 4 oranında ek ödeme veriliyor. Temmuz zammıyla birlikte emeklilerin ek ödemeleri de yükseldi. En yüksek SSK, Bağ-Kur emeklisinin ek ödemesi 196 liraya çıktı.

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Emekliye son dakika ek zam müjdesi! İşte ek ödemeler...
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