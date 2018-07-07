Emekliye son dakika ek zam müjdesi! İşte ek ödemeler...

Ocak-Haziran 2018 enflasyonuyla SSK, Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı maaş artışlarını öğrendi. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz zammı altı aylık enflasyon kadar yüzde 9.17 olarak açıklandı. Emekliler, her ay maaşıyla birlikte ek ödeme de alıyor. Ek ödeme maaşın yüzde 4'ü ya da yüzde 5'i oluyor. Bin 18 liranın altındaki maaşlarda yüzde 5, üstündeki maaşlarda yüzde 4 oranında ek ödeme veriliyor. Temmuz zammıyla birlikte emeklilerin ek ödemeleri de yükseldi. En yüksek SSK, Bağ-Kur emeklisinin ek ödemesi 196 liraya çıktı.