Enerji verimliliğinde ihbarla denetim dönemi

Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı enerji verimliliğinde daha etkin bir denetim mekanizması için harekete geçti. Buna göre, bakanlık enerji verimliliği ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda olan tesis ve kişileri hem periyodik hem de ihbar yoluyla denetleyebilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete
'de yayımlanan Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği'ne göre denetimler yapılırken personel, görevinin gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmayacak. Enerji verimliliğiyle ilgili kurallara uymayanlara 500 liradan 50 bin liraya kadar ciddi cezalar gelecek.