İstanbul’a dev kent ormanı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB
) tarafından Kemerburgaz'da hayata geçirilen "Avrupa Yakası Uluslararası Kent Ormanı" projesinin ilk etabı eylülde hizmete açılacak. Alibeyköy Baraj Gölü'nün kuzeyinde yer alan orman ile, 5.2 milyon metrekare alan üzerinde vatandaşlara doğayla iç içe bir alan sunulacak. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgiye göre proje, mevcut mesire- orman fonksiyonlarının, güncel kullanım amacına yönelik peyzaj ve çevre düzenlemesi kapsamında işlevlendirilmesi, korunarak sahip çıkılması, yitirilmiş orman dokusuna benzer açık alan kullanımlarına açılması amacıyla geliştirildi. Çalışmalarına 2015'te başlanan proje, 3 etaptan oluşuyor. İlk etabı eylül ayında hizmete açılacak projenin tamamı yıl sonuna kadar bitmiş olacak. Projede kır lokantaları, uçurtma atölyeleri, büfe, ibadethane, seyir kulesi, hayvan barınakları, bisiklet kioskları, satış birimleri ve idari binalar yer alıyor.