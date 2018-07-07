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a 3 ayrı zam

Temmuzda lar 3 ayrı zam aldı. Yüzde 3.5 zam ve 5.17 enflasyon farkı alan memurlara üçüncü zam aile yardımından geldi. 2 çocuk parası aylık 369 lira oldu

FARUK ERDEM
FARUK ERDEM Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 7.7.2018 09:41 Güncelleme Tarihi: 7.7.2018 09:49
Memura 3 ayrı zam

Temmuz ayı ile birlikte lar için üç ayrı artış ortaya çıktı. Maaşlara yüzde 3.5 zam alan memurların enflasyon farkı da yüzde 5.17 oldu. Memurların üçüncü zamları ise her ay aldıkları aile yardımlarında gerçekleşti.

ZAM VE FARK EKLENDİ
Memurların temmuz zammı geçtiğimiz yıl yapılan toplu sözleşmede yüzde 3.5 olarak belirlenmişti. Ayrıca bu yılın ilk 4 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, enflasyon farkı verileceği de karara bağlanmıştı. 6 aylık enflasyon yüzde 9.17 çıktı.
Yani memurlar için yüzde 5.17'lik fark oluştu. Maaşlara önce 3.5'lik zam uygulandıktan sonra 5.17'lik fark da eklendi. Böylece en düşük memur maaşı 3 bin 133 liraya yükseldi.

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Memura 3 ayrı zam
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