Memura 3 ayrı zam

Temmuz ayı ile birlikte memurlar için üç ayrı artış ortaya çıktı. Maaşlara yüzde 3.5 zam alan memurların enflasyon farkı da yüzde 5.17 oldu. Memurların üçüncü zamları ise her ay aldıkları aile yardımlarında gerçekleşti.



ZAM VE FARK EKLENDİ

Memurların temmuz zammı geçtiğimiz yıl yapılan toplu sözleşmede yüzde 3.5 olarak belirlenmişti. Ayrıca bu yılın ilk 4 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, enflasyon farkı verileceği de karara bağlanmıştı. 6 aylık enflasyon yüzde 9.17 çıktı.

Yani memurlar için yüzde 5.17'lik fark oluştu. Maaşlara önce 3.5'lik zam uygulandıktan sonra 5.17'lik fark da eklendi. Böylece en düşük memur maaşı 3 bin 133 liraya yükseldi.