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Pasaportsuz check-in dönemi başlıyor

Giriş Tarihi: 7.7.2018
Pasaportsuz check-in dönemi başlıyor
'da Qantas Havayolları, pasaportsuz check-in için ilk denemelere başlıyor. Yolcular, biyometrik kimliklerini kullanarak pasaportsuz check-in yapabilecek. Yüz tanıma teknolojisiyle seyahat eden ilk yolcular, 'tan seyahat edecek Qantas yolcuları olurken, bu yolcuların yüz tanıma sistemi sayesinde pasaportlarını kullanmalarına gerek kalmayacak. Sydney Airport CEO'su Geoff Culbert, biyometrik sistemin kullanımıyla yeni pasaportun artık yolcuların kendi yüzü olacağını belirtiyor. Avustralya Federal Hükümeti tarafından onaylanan teknolojinin kullanımı için ise 16.6 milyon dolarlık bir yatırım yapılacak.
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