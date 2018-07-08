HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Araplar ile ‘hac’da işbirliği zirvesi

Araplar ile ‘hac’da işbirliği zirvesi

Önümüzdeki hafta ’da “Hac ve Umre Turizmi Zirvesi” yapılacak. Zirvenin, Arap şirketlerle Türk yatırımcılarının işbirliğine sahne olması bekleniyor

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 8.7.2018
Araplar ile ‘hac’da işbirliği zirvesi
'da 12-13 Temmuz tarihlerinde Uluslararası Hac, Umre ve Turizm Hizmetleri Zirvesi gerçekleştirilecek. Zirveye 'dan 50, Türkiye'den 7, Endenozya, Malezya ve Umman'dan 2'şer firma katılacak.

ORTAKLIK İSTİYORLAR
Zirve Koordinatörü İlyas Say, hac ve umre turizminin önemine dikkat çekti. Say, "Bu yıl 80 bin kişinin hac ibadeti için, 100 binin üzerinde kişinin ise umre için Suudi Arabistan'a gitmesini bekliyoruz" dedi. Arap ülkelerinden geçtiğimiz yıl 3 milyonun üzerinde turistin Türkiye'ye geldiğini belirten Say, "Bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz Uluslararası Hac, Umre ve Turizm Hizmetleri Zirvesi ile Türk firmaları ile başta Suudi Arabistan olmak üzere İslam ülkelerinden İstanbul'a gelecek firmaları buluşturacağız" diye konuştu. İki gün boyunca sürecek zirvede sektörel sorunların ele alınacağı ve çözüm yollarının aranacağını dile getiren Say, işbirliklerini artırmak istediklerini kaydetti. Suudi Arabistan'daki firmaların Türkler ile ortaklık yapmak istediklerini anlatan Say, "Zirvenin bu işbirliklerine zemin hazırlamasını, ortaklık anlaşmalarının imzalanmasını ve pazarın da büyümesini arzu ediyoruz" dedi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Araplar ile ‘hac’da işbirliği zirvesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN