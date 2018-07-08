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’dan otopark ücreti için tarihi karar

Giriş Tarihi: 8.7.2018
Yargıtay’dan otopark ücreti için tarihi karar
, yediemin otoparkında dava konusu olan bir aracın otopark ücretinin, satış bedelinin yüzde 25'ini geçemeyeceğine karar verdi. Konya'da yaşayan 'in, 9 yıl önce sattığı ancak kaydını vermediği 1985 model otomobili, kurallara aykırı araç kullanımından dolayı trafikten men edildi. İşadamı Şahin'e, Bursa'da yediemin otoparkına çekilen otomobilin 5 yıllık otopark ücreti için icra takibi emri ulaştı. Araç bedelinin 25 katı ücret talep edilmesi üzerine Şahin, avukatı Önder Özer aracılığıyla dava açtı. Yerel mahkemenin icra takibinin durdurulması için açılan davayı reddetmesinin ardından avukat Özer, dosyayı temyize götürdü. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin red kararını bozdu. Yargıtay, bozma kararında bin liralık otomobile 25 kat yediemin ücreti talep edilmesine yönelik icra takibinin hukuksuz olduğuna dikkat çekti.

DÜZELTME YOLU KAPALI
Yargıtay'ın kararında, "Araç otopark ücreti, aracın satış bedelinin yüzde 25'ini geçemeyecektir. Hükmün, davacı yararına bozulmasına, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere oy birliğiyle karar verildi" tespitinde bulundu.
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