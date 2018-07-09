Boru hattının karşısına 1.600 zeytin ağacı çıktı

Türkiye'nin TANAP projesinin devamı niteliğinde olan Trans Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı (TAP) projesinin karşısına 1.600 zeytin ağacı
çıktı. Yüzyılı aşan yaşları olan ve dikenli tel çitle çevrelenmiş zeytin ağaçları için boru hattının son inşaatını durdurma girişimleri var. Ağaçların altından kazı yapılmasına karşı protestolar var. Boru hattının son aşaması olan inşaat için 4.5 milyar euroluk yatırım öngörülüyor. 40 milyar dolarlık ve 878 kilometrelik TAP projesinin sadece son bölümünde kısa bir alan kaldı. İtalya
'da boru hattının tamamlanması için son tarih 2020. Bu tarihe yetiştirilememe olasılığı olarak yüzde 90'lar veriliyor. Projenin tarihinin sarkması durumunda birçok şirket ciddi zararlar yaşayacak. TAP projesinin internet sitesinde ise duyurulan ağaçların güvenli bir şekilde taşındığı yönünde. Ayrıca sitede 'çevreyi koruma' sorumluluğu içinde hareket edildiği ve ağaçların bakımının yapıldığı da vurgulanıyor. Protestoların artabileceği belirtilirken en büyük zararı ise İngiliz enerji devi BP ve İtalyan kamu şirketi Snam SpA'nın görebileceği belirtiliyor. Projenin ertelenmesi halinde milyar dolara varan bir zarar oluşabileceğinden bahsediliyor. 878 KM UZUNLUĞU VAR
Geçtiğimiz hafta Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), TAP projesi için 500 milyon euroluk finansman paketinin onaylandığı duyurmuştu. Türkiye-Yunanistan sınırından başlayıp İtalya'da sona erecek 878 kilometrelik TAP'ın, toplamda 3 bin 500 kilometre uzunluğu var. Açıklamada, toplam kapasitesi 10 milyar metreküp olacak TAP'ın Avrupa'da 7 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını karşılayacağı ve enerji çeşitliliğine büyük katkı sağlayacağı vurgulanıyor.