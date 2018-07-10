Beyoğlu’na gelen kazanıyor

Dönem dönem duraklamalar olsa da gayrimenkul ülkemizdeki en iyi yatırım aracı. Oturmak için ev alanların yanı sıra çok sayıda yatırımcı da birikimini konut, ofis ya da ticari birimlere yapıyor. İşte bu noktada önemli olan yapacağınız yatırımının amortisman süresi. Yani geri dönüş zamanı... Gayrimenkulü aldığınız rakamla beklenen kira rakamını dikkate alarak yatırım kendini kaç yılda amorti ettiğini hesaplayabilirsiniz. Böylece bu yatırımın ne kadar kazançlı olacağı ortaya çıkar. Gayrimenkul sektörünün başkenti İstanbul
'da bu süre 31.5 yıla kadar uzuyor. Uzmanlar, ortalama 15 ila 20 yıllık süreyi avantajlı görüyor. Son dönemde yapılan dönüşüm projeleri ve turizm yatırımları ile öne çıkan Beyoğlu
'nda ise bu süre 17 yıl. 4 YILDA % 22 ARTIŞ
Endeksa'nın güncel verilerine göre Beyoğlu'nda ortalama konut metrekare satış fiyatı 5 bin 280 TL, ortalama konut fiyatı 475 bin 200 TL, ortalama kira ise 2 bin 332 TL. Bölgede konut fiyatları 350 bin ila 1 milyon 100 bin TL arasında değişiyor. Son 4 yıllık fiyat artışı ise yüzde 22 seviyesinde seyrediyor. METREKARESI 10 BIN TL
Beyoğlu'nda konut fiyatlarının en yüksek olan bölgeler arasında Ömer Avni, Hacımimi, Bereketzade, Müeyyetzade ve Gümüşsuyu mahalleleri bulunuyor. Bu bölgelerde konut metrekare satış fiyatları 10 bin 500 TL ile 14 bin 700 TL arasında değişiyor. Ulaşım kolaylığı sebebiyle ofis kullanımı için çok tercih edilen Beyoğlu'nda metrekare satış fiyatı 11 bin 500 TL, ortalama ofis fiyatı 1 milyon 380 bin lira, ortalama kira ise 3 bin 232 TL seviyesinde. Ofis fiyatlarının en yüksek olan Gümüşsuyu mahallesinde ise son 4 yılda fiyatlar yüzde 90 seviyesinde artış gösterdi. NEDEN YÜKSELIYOR? TSKB
Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya
, İstanbul'un ilçelerindeki amortisman sürelerindeki artış trendinin son derece hızlı bir şekilde devam ettiğine vurgu yaptı. Makbule Yönel Maya, amortisman sürelerindeki artışın nedenlerine ilişkin olarak şunları söylüyor: "Geçtiğimiz yıllarda birim satış değerlerindeki hızlı yükselişi kira değerlerinde aynı şekilde göremedik. Bu durumun da özellikle yakın vadede değer artış kazancı beklemediğimiz bölgelerdeki yatırım amaçlı konut alımlarını etkilediğini düşünüyorum. Bu da aslında geçmiş 10 yılın konut alım-satım hikâyesinin artık yeni temellere oturtulmasının, alıcıyı harekete geçirebilecek yeni hikâye yazmanın zamanının gelip de geçmekte olduğunun göstergesi. Bir diğer önemli etken ise arz-talep ve stok değişimleri. Stokun hızla artış gösterdiği bölgelerde amortisman sürelerinde artış oluyor."