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Ekonomi Politikaları Kurulu’nun görev ve yetkileri belirlendi Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yer alan Ekonomi Politikaları Kurulu’nun görev ve yetkileri 13 madde ile belirlendi.