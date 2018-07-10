Hazine’den 451 kişiye melek yatırımcı lisansı

Dünyada 50 milyar dolar işlem hacmiyle girişimcileri fonlayan melek yatırımcı
ların Türkiye
'ye ilgisi artıyor. Hükümet, 1000 melek yatırımcı hedefinde yolun yarısını aştı. Hazine'den "melek yatırımcı" lisansı alan girişimci sayısı 451 kişiye ulaştı. Erken aşama şirketlere finansman sağlayan melek yatırımcıların sayısının yılsonunda 550'yi aşması bekleniyor. İLK BEŞ ÜLKE ARASINDA
Türkiye melek yatırımcı sisteminde Avrupa'nın ilk 5 ülkesi arasında yer alırken, üst fonlara kaynak aktarma, yeni alanlar açma konusunda önemli bir altyapı oluşturdu. AK Parti
'nin ekonomi ajandasında da Bireysel Katılım Yatırımcıları (melek yatırımcılar) ile ilgili çalışmalara dikkat çekilirken, lisans taleplerinde ciddi bir artış olduğu anımsatıldı. Sisteme Hazine tarafından lisans verilmesi işlemi ise Haziran 2013'te başladı.
Melek yatırımcılar şirketleri kendileri seçiyor. Yatırımcılara vergi avantajları getiren bu sistemle yatırımcılar borsa ve faiz gibi yeni iş fikirlerine yatırım yaparak da para kazanıyor. TEKNOLOJİYE YATIRIYORLAR
Melek yatırımcılar ağırlıklı olarak yazılım, e-ticaret, siber güvenlik, bilişim, teknoloji sektörlerine yatırım yapıyor. Diğer ifadeyle Bireysel Katılım Yatırımcıları hesapladıkları hisse tutarlarının yüzde 75'ini, hisselerin elde edildiği dönemde yıllık gelir vergisi matrahlarından indirebiliyor. Melek yatırımcılar en fazla 20 şirkete yaptıkları yatırım için vergi desteği alabiliyor. Alınan lisanların beş yılda bir yenilenmesi zorunluluğu bulunuyor.
Hazine, yenilikçi ve teknoloji odaklı girişimleri desteklemek için girişim sermayesi fonlarına doğrudan kaynak aktarabiliyor. 5 YILDA 4 MİLYARLIK KATKI
Girişimcilere 2 milyar liralık kaynak, girişim sermayesi fonları aracılığıyla aktarılacak. Gelecek 5 yıllık dönemde ekonomiye en az 4 milyar lira tutarın kaldıraç etkisi yaratacak. Bu kaynak yabancı fonların da Türkiye'ye yönelmelerini sağlayacak.
Melek yatırımcılar Türk Ticaret Kanunu'na tabi şirketlere yatırım yapabiliyor. Şirketin son 2 mali yıldaki net satışlarının yıllık 5 milyon lirayı aşmaması gerekiyor. Şirketin aynı zamanda, melek yatırımcının kendisi veya yakınlarına ait ya da başka şirketin kontrolünde olmaması gerekiyor. Halka açık olmaması şartı getirilen şirketler, müsteşarlıkça belirlenen devlet desteği sağlanacak sektörlerde olabiliyor.