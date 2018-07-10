Maliye vergi borçlularını internetten açıklayacak

Maliye Bakanlığı
'nca, kesinleşen vergi ve cezalarla vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezalar açıklanacak. Vergi daireleri, 250 bin lira ve üzerinde vergi borcu veya cezası bulunan mükellefleri, 17 Ağustos-17 Eylül arasında ilan edecek. Ayrıca 24 Eylül-9 Ekim arasında ise Gelir İdaresi Başkanlığı internet
sitesinden aynı duyuruyu yapacak. 31 Aralık 2017 itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Haziran 2018 itibarıyla ödenmeyen vergi ve cezalarla 1 Haziran 2017-31 Mayıs 2018 arasında kesinleşenler dikkate alınacak. Tebliğde belirtilen ilgili kanunlara göre uzlaşma başvurusunda bulunmuş veya başvurusu kabul edilmiş, taksitlendirilen, yapılandırılan, yapılandırılması devam eden alacaklar, açıklama kapsamına alınmayacak.